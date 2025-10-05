Кубинці воюють проти України: в США приголомшили кількістю найманців на боці Росії

США активізує дипломатичні зусилля, щоб лобіювати провал резолюції ООН на підтримку Куби

Білий дім мобілізує американських дипломатів по всьому світу для боротьби проти резолюції ООН, яка закликає Вашингтон скасувати багаторічне ембарго проти Куби. Ключовим аргументом у цій кампанії стали деталі підтримки Кубою Росії у війні проти України, зокрема, участь тисяч кубинців у бойових діях на боці Москви.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню службову телеграму Державного департаменту США.

До 5 тисяч кубинців на фронті

Згідно з цим документом від 2 жовтня, який Держдеп надіслав до десятків дипмісій США, американські дипломати повинні повідомити урядам інших країн, що кубинська влада активно підтримує вторгнення Росії до України, а на боці Москви воюють до 5000 кубинців.

«Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, 1000-5000 кубинців воюють в Україні», — стверджує одна з «тез» для лобіювання, зазначена у телеграмі.

У Держдепартаменті не надали подробиць щодо цих кубинських найманців, але підтвердили, що Вашингтону відомо про повідомлення про їхню участь у боях разом із російськими військами.

«Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання в якості пішаків у російсько-українській війні», — заявив речник Держдепартаменту.

Блокування резолюції ООН

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка щорічно закликає США скасувати ембарго проти Куби, зазвичай ухвалюється переважною більшістю голосів. Минулого року за неї проголосували 187 країн, проти були лише США та Ізраїль.

Тепер адміністрація Трампа прагне значно зменшити кількість голосів «за», використовуючи дані про кубинських найманців. У телеграмі йдеться, що США віддають перевагу голосам «проти», але «утримання або відсутність та неголосування також корисні».

У Держдепартаменті заявили, що Куба використовує щорічну резолюцію ООН як механізм для «віктимізації» (створення образу жертви) і не заслуговує на підтримку з боку демократичних союзників Америки.

«Адміністрація Трампа не залишатиметься осторонь і не підтримуватиме нелегітимний режим, який підриває інтереси національної безпеки США в нашому регіоні,» — заявив речник Держдепартаменту.

Варто зазначити, що хоча голосування ООН має політичну вагу, лише Конгрес США може скасувати ембарго, запроваджене ще за часів Холодної війни.

