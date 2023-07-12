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Куди подівся Суровікін: з'явилися нові деталі загадкового зникнення російського генерала після заколоту Пригожина

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Куди подівся Суровікін: з'явилися нові деталі загадкового зникнення російського генерала після заколоту Пригожина

Російський генерал Сергій Суровікін та президент РФ Володимир Путін

Загадкове зникнення російського генерала Суровікіна досі не розкрито. Про місцеперебування командувача російських військ в Україні не знає навіть його родина.

Заступника командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна нібито затримала контррозвідка РФ у зв'язку з його ймовірною причетністю до заколоту Євгена Пригожина та "вагнерівців". Його, ймовірно, допитують.

Про це повідомило російське видання Вёрстка.

Зазначається, що заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні, російського генерала Сергія Суровікіна затримала ФСБ за підозрою в причетності до організації заколоту, але фактично йому наразі не висунули жодних обвинувачень. Зараз Суровікін начебто ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.

Наразі відомо, що навіть родина генерала Суровікіна не має жодних звісток про його долю, незважаючи на 20-річчя дочки військового. Рідні нарікають, що нікому з них "просто по-людськи" ніхто так і не пояснив, що відбувається, і вони перебувають у цілковитому невіданні. Дружина Суровікіна закрилася від усіх, навіть від найближчих. Донька-іменинниця живе окремо від батьків і навчається. Дівчина нещодавно здала сесію і не може зрозуміти, де її батько.

Соратники генерала хвилюються, що Сергія Суровікіна можуть позбутися, обставивши все, як інфаркт міокарда. Кілька років тому у нього були діагностовані проблеми з серцем. Медики навіть підозрювали у нього наявність пухлини.

Раніше ФСБ у пресрелізі заявила про припинення справи про військовий заколот проти Пригожина і "вагнерівців". Однак, як пояснив "Вёрстке" адвокат Євген Смирнов, ця інформація може не відповідати дійсності.

"Справа може бути порушена (про порушення і припинення справи навіть були заяви), але перевірити це нереально", - сказав він.

Хоча за більшістю справ термін затримання без обрання запобіжного заходу - 48 годин, за словами Смирнова, Суровікін цілком може бути ізольований і досі.

"Способів тримати людину в ізоляції від суспільства без висунення обвинувачення безліч - адміністративний арешт, порушення іншої справи (приклад - корупція) або просто без юридичного обґрунтування (умовний підвал). Однак Суровікін - досить високопоставлена фігура, до таких зазвичай особливе ставлення. Таким можна на словах заборонити виходити з дому і спілкуватися", - розповів російський адвокат Євген Смирнов.

Він також додав, що контррозвідка РФ "спостерігає за багатьма високопоставленими людьми", тому такі затримання - "не рідкість".

Раніше про затримання Суровікіна повідомляло видання Financial Times. За даними газети, генерал перебуває під вартою, але поки незрозуміло, обвинувачений він у змові чи затриманий для допиту. Пізніше Bloomberg також писав, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджує, що генерала утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Інформацію про затримання екскомандувача неодноразово спростовували. Так, донька генерала Вероніка Суровікіна в коментарі телеграм-каналу Baza заявила, що з її батьком "нічого не сталося", його ніхто не заарештовував, а зараз "усі на своїх робочих місцях". Вона також нагадала, що генерал "ніколи щодня у ЗМІ не з'являвся і заяв не робив". Пізніше голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов у відповідь на запитання Shot повідомив, що Суровікін "відпочиває зараз" і "поки недоступний". Раніше аналогічну інформацію - про те, що генерал відпочиває "в одному з кавказьких пансіонатів" - поширювали російські телеграм-канали.

Нагадаємо, чутки про затримання Суровікіна ширяться вже не вперше. Так, навіть у щоденному звіті міністерства Великої Британії звернули увагу на те, що російський генерал Сергій Суровікін зник із публічного простору після заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним, замість нього показали його заступника Віктора Афзалова.

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Дата публікації
Перегляди
2074
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