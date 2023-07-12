Куди подівся Суровікін: з'явилися нові деталі загадкового зникнення російського генерала після заколоту Пригожина

Загадкове зникнення російського генерала Суровікіна досі не розкрито. Про місцеперебування командувача російських військ в Україні не знає навіть його родина.

Заступника командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна нібито затримала контррозвідка РФ у зв'язку з його ймовірною причетністю до заколоту Євгена Пригожина та "вагнерівців". Його, ймовірно, допитують.

Про це повідомило російське видання Вёрстка.

Зазначається, що заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні, російського генерала Сергія Суровікіна затримала ФСБ за підозрою в причетності до організації заколоту, але фактично йому наразі не висунули жодних обвинувачень. Зараз Суровікін начебто ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.

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Наразі відомо, що навіть родина генерала Суровікіна не має жодних звісток про його долю, незважаючи на 20-річчя дочки військового. Рідні нарікають, що нікому з них "просто по-людськи" ніхто так і не пояснив, що відбувається, і вони перебувають у цілковитому невіданні. Дружина Суровікіна закрилася від усіх, навіть від найближчих. Донька-іменинниця живе окремо від батьків і навчається. Дівчина нещодавно здала сесію і не може зрозуміти, де її батько.

Соратники генерала хвилюються, що Сергія Суровікіна можуть позбутися, обставивши все, як інфаркт міокарда. Кілька років тому у нього були діагностовані проблеми з серцем. Медики навіть підозрювали у нього наявність пухлини.

Раніше ФСБ у пресрелізі заявила про припинення справи про військовий заколот проти Пригожина і "вагнерівців". Однак, як пояснив "Вёрстке" адвокат Євген Смирнов, ця інформація може не відповідати дійсності.

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"Справа може бути порушена (про порушення і припинення справи навіть були заяви), але перевірити це нереально", - сказав він.

Хоча за більшістю справ термін затримання без обрання запобіжного заходу - 48 годин, за словами Смирнова, Суровікін цілком може бути ізольований і досі.

"Способів тримати людину в ізоляції від суспільства без висунення обвинувачення безліч - адміністративний арешт, порушення іншої справи (приклад - корупція) або просто без юридичного обґрунтування (умовний підвал). Однак Суровікін - досить високопоставлена фігура, до таких зазвичай особливе ставлення. Таким можна на словах заборонити виходити з дому і спілкуватися", - розповів російський адвокат Євген Смирнов.

Він також додав, що контррозвідка РФ "спостерігає за багатьма високопоставленими людьми", тому такі затримання - "не рідкість".

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Раніше про затримання Суровікіна повідомляло видання Financial Times. За даними газети, генерал перебуває під вартою, але поки незрозуміло, обвинувачений він у змові чи затриманий для допиту. Пізніше Bloomberg також писав, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджує, що генерала утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Інформацію про затримання екскомандувача неодноразово спростовували. Так, донька генерала Вероніка Суровікіна в коментарі телеграм-каналу Baza заявила, що з її батьком "нічого не сталося", його ніхто не заарештовував, а зараз "усі на своїх робочих місцях". Вона також нагадала, що генерал "ніколи щодня у ЗМІ не з'являвся і заяв не робив". Пізніше голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов у відповідь на запитання Shot повідомив, що Суровікін "відпочиває зараз" і "поки недоступний". Раніше аналогічну інформацію - про те, що генерал відпочиває "в одному з кавказьких пансіонатів" - поширювали російські телеграм-канали.

Нагадаємо, чутки про затримання Суровікіна ширяться вже не вперше. Так, навіть у щоденному звіті міністерства Великої Британії звернули увагу на те, що російський генерал Сергій Суровікін зник із публічного простору після заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним, замість нього показали його заступника Віктора Афзалова.

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