Куди хочуть вислати палестинців з Гази: Нетаньяху наказав знайти країну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху кілька тижнів тому доручив ізраїльському агентству зовнішньої розвідки Моссад знайти країни, які б погодилися прийняти велику кількість палестинців, примусово переміщених із сектору Гази. Але у канцелярії прем’єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.

Про це пише Axios із посиланням на слова двох ізраїльських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

«Пропозиція президента США Дональда Трампа виселити всі два мільйони палестинців із Гази для відновлення анклаву нікуди не поділася. Нетаньяху тепер шукає способи переселення великої кількості палестинців, потенційно до країн, що знаходяться за тисячі миль [від Ізраїлю та Гази — ред.]», — йдеться у статті.

Реклама

За словами джерел, Моссад уже провів переговори з двома найбіднішими країнами Африки, Сомалі та Південним Суданом, а також з Індонезією та ще кількома державами. Про результати цих переговорів поки що нічого не відомо.

Ізраїль поки що хоче спонукати палестинців добровільно виїхати з Гази. Хоча з деяких районів анклаву мешканців уже примусово евакуювали до невеликої «гуманітарної зони» на півдні сектора.

Не виключено, що найближчим часом ЦАХАЛ (армія Ізраїлю — ред.) розпочне нове масштабне наземне вторгнення в сектор, що спричинить примусове переміщення більшої частини палестинців, які яростно виступають проти будь-яких спроб вигнати їх з батьківщини.

Цього тижня кабінет міністрів Ізраїлю схвалив створення спеціального управління у Міністерстві оборони, яке займатиметься висилкою палестинців із Гази. При цьому американські та ізраїльські правозахисники попереджають, що таке масове переміщення палестинців буде воєнним злочином.

Нагадаємо, Ізраїль готується до нової фази війни з ХАМАС. Можливе повномасштабне вторгнення до Гази, але остаточного рішення ще не ухвалено. В Ізраїлі поки що чекають результатів переговорів про нову угоду з ХАМАС.