ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": заява прикордонників

Росія завершила військові навчання «Захід-2025» у Білорусі, після чого вивела звідти свої війська.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Військові навчання в Білорусі «Захід-2025»

Військові навчання в Білорусі «Захід-2025» / © Міністерство оборони Білорусі

Після завершення у Білорусі спільних навчань «Захід-2025» Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога у напрямку кордону з Україною.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.

Демченко розповів, що під час військових навчань «Захід-2025» та після них не було зафіксовано російської активності у напрямку українського кордону чи безпосередньо поряд із ним.

«Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону», — поінформував речник Держприкордонслужби.

Він додав, що кількість російських бійців на цьогорічних навчаннях у Білорусі була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.

Нагадаємо, напередодні депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс висловив думку, що військові навчання «Захід-2025» мають агресивний характер і не завершаться просто так. Політик вважає, що війська РФ і надалі залишатимуться в бойовій готовності та можуть бути використані проти Заходу на регулярній основі.

До слова, в середині вересня країни НАТО розпочали масштабні військові навчання Grand Eagle-2025 з відпрацюванням доправлення та розгортання підрозділів і техніки у Литві.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie