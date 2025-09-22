- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 1 хв
Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": заява прикордонників
Росія завершила військові навчання «Захід-2025» у Білорусі, після чого вивела звідти свої війська.
Після завершення у Білорусі спільних навчань «Захід-2025» Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога у напрямку кордону з Україною.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.
Демченко розповів, що під час військових навчань «Захід-2025» та після них не було зафіксовано російської активності у напрямку українського кордону чи безпосередньо поряд із ним.
«Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону», — поінформував речник Держприкордонслужби.
Він додав, що кількість російських бійців на цьогорічних навчаннях у Білорусі була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.
Нагадаємо, напередодні депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс висловив думку, що військові навчання «Захід-2025» мають агресивний характер і не завершаться просто так. Політик вважає, що війська РФ і надалі залишатимуться в бойовій готовності та можуть бути використані проти Заходу на регулярній основі.
До слова, в середині вересня країни НАТО розпочали масштабні військові навчання Grand Eagle-2025 з відпрацюванням доправлення та розгортання підрозділів і техніки у Литві.