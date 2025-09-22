Куди вирушили російські війська після навчань "Захід-2025": заява прикордонників

Військові навчання в Білорусі «Захід-2025» / © Міністерство оборони Білорусі

Реклама

Після завершення у Білорусі спільних навчань «Захід-2025» Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога у напрямку кордону з Україною.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.

Демченко розповів, що під час військових навчань «Захід-2025» та після них не було зафіксовано російської активності у напрямку українського кордону чи безпосередньо поряд із ним.

Реклама

«Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону», — поінформував речник Держприкордонслужби.

Він додав, що кількість російських бійців на цьогорічних навчаннях у Білорусі була незначною порівняно з угрупованнями попередніх років.

Нагадаємо, напередодні депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс висловив думку, що військові навчання «Захід-2025» мають агресивний характер і не завершаться просто так. Політик вважає, що війська РФ і надалі залишатимуться в бойовій готовності та можуть бути використані проти Заходу на регулярній основі.

До слова, в середині вересня країни НАТО розпочали масштабні військові навчання Grand Eagle-2025 з відпрацюванням доправлення та розгортання підрозділів і техніки у Литві.