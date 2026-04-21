Куди зник Путін: чому російський диктатор 10 днів не виходить із кабінету

Путін на великодньому богослужінні / © dailystar.co.uk

Російський диктатор Володимир Путін не з’являвся на публіці вже 10 днів. Тривала відсутність зазвичай активного в медіа лідера породила нову хвилю припущень щодо стану його здоров’я та можливої спроби державного перевороту в Кремлі.

Про це пише таблоїд Daily Star.

Остання поява: похмурий Великдень

Востаннє Путіна бачили поза межами Кремля на великодньому богослужінні в соборі. На оприлюднених кадрах він стоїть поруч із мером Москви Сергієм Собяніним, тримаючи запалену червону свічку.

Журналісти зазначають, що диктатор мав пригнічений вигляд, постійно поправляв комір та здавався дещо відстороненим.

Попри те, що Кремль звітує про «робочі зустрічі» в кабінеті, жодних виїздів або прямих ефірів за останні 10 днів не зафіксовано.

Операція «Сутінки»: чи готують еліти переворот?

Зникнення Путіна збіглося в часі з повідомленнями про зростання напруги серед найближчого оточення диктатора. Естонська розвідка вказує на ймовірну підготовку боротьби за владу під назвою «Операція Сутінки».

Відомий критик режиму Ігор Ейдман стверджує, що вперше за десятиліття динаміка влади змінюється не на користь Путіна. За його словами, інтереси «внутрішнього кола» диктатора почали фундаментально розходитися з політикою самого Кремля.

Економічний фактор та невдоволення олігархів

Через чотири роки після повномасштабного вторгнення в Україну російські олігархи та бізнес-еліти зазнали нищівних фінансових втрат.

Найбагатші люди РФ втратили значну частину своїх статків через санкції.

Політика Путіна більше не гарантує безпеку капіталів еліти.

За словами Ейдмана, ситуація стає «надзвичайно небезпечною» для адміністрації президента РФ, оскільки підтримка олігархів завжди була фундаментом його влади.

Кремль традиційно відкидає всі чутки про хвороби Путіна як безпідставні, проте міжнародна спільнота уважно стежить за «тишею», що затягнулася.

Раніше видання Bild писало про те, що імперія Володимира Путіна переживає чи не найважчі часи за останні десятиліття. Вперше за довгі роки вертикаль влади кремлівського диктатора дала серйозну тріщину: навіть найвірніші прихильники починають дистанціюватися від режиму, а всередині уряду розгорілася запекла боротьба за вплив.