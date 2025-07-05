Куди зник верховний лідер Ірану: Хаменеї не з'являється на публіці уже 25 днів

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї / © Associated Press

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Верховний лідер Ірану, 86-річний аятола Алі Хаменеї, який сховався у секретному бункері ще 13 червня після атаки Ізраїлю на Іран, вже 25 днів не з'являється на публіці. Це викликало обговорення щодо стану його здоров'я, місцезнаходження та загальної стабільності теократичного режиму.

Про це пише видання Iranwire.

Відсутність Хаменеї стала особливо болючою для іранського суспільства, оскільки він пропустив важливі релігійні ритуали, які проводяться протягом першого місяця ісламського календаря.

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У виданні зазначають, що його попередник, аятола Хомейні, ніколи б не дозволив собі бути відсутнім під час Мухарраму (Нового року), навіть у найгірші часи ірано-іракської війни.

В Ірані загалом та в соціальних мережах люди запитують, чи переховується він, чи покинув країну, чи серйозно хворий, чи, можливо, навіть помер.

Хаманеї бачили тільки на відео

За останні 25 днів було опубліковано три ретельно змонтовані відео зі зверненнями Хаманеї. Жоден з них не містить переконливих доказів щодо його поточного місцезнаходження чи стану здоров'я.

Зокрема, третє відео викликало радше занепокоєння, ніж заспокоєння серед його прихильників, що спонукало деяких користувачів соціальних мереж молитися за його одужання.

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Мехді Фазаелі, співробітник відділу, відповідального за збереження та публікацію творів Хаменеї, відповідаючи про стан здоров’я верховного лідера спершу сказав, що «з ним все гаразд», а потім додав: «Нам слід молитися. Якщо Бог дасть, люди святкуватимуть цю перемогу разом із Верховним лідером».

Подальші підозри викликала незвичайна відсутність нових повідомлень в офіційних акаунтах Хаменеї на X (раніше Twitter). Хоча перський акаунт продовжує публікувати уривки з минулих промов, англійський акаунт не оновлювався від 26 червня.

Його останній твіт попереджав: «Сіоністський режим повинен усвідомити, що напад на Ісламську Республіку Іран призведе до великих витрат».

Хаманеї втік до Росії?

Деякі аналітики припускають, що Хаменеї, можливо, втік з країни.

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Існують припущення, що його доставили до Росії ще до того, як ізраїльські війська отримали повний контроль над повітряним простором Ірану. Цю теорію підживив візит міністра закордонних справ Аббаса Аракчі до Росії та подальше прийняття Іраном угоди про припинення вогню.

Однак критики цієї теорії зазначають, що Хаменеї було б майже неможливо залишити Іран непоміченим.

Дискусія в інтернеті триває. Один користувач на X написав: «Хаменеї не покинув Іран з двох причин: по-перше, він знає, що втеча коштуватиме йому дорого, як і іншим правителям. По-друге, він зрештою також не довіряє Росії».

Чи шукають наступника?

Деякі політичні оглядачі припускають, що Хаменеї фактично усунули з політичної сцени та недопускають його до ЗМІ, щоб дати громадськості звикнути до його можливої відсутності.

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Це припущення підтверджується активністю в таборах головного переговірника щодо ядерної програми Ірану з іноземними країнами Алі Ларіджані та колишнього президента Хасана Рухані.

Рухані раніше попереджав про небезпеку краху структури режиму та ослаблення влади духовенства, а також прагнув припинити збагачення урану, щоб не провокувати Захід.

Ларіджані, який також є колишнім спікером парламенту, також намагався використати свій політичний вплив та сімейні зв'язки і, як повідомляється, намагався переконати Хаменеї схвалити прямі переговори зі США, представляючи себе як "рятівника Ірану".

Видання повідомило, що на пост нового верховного лідера розглядають двох основних кандидатів. Наступним правителем теократичної держави може його син Моджтаба Хаменеї або онук засновника Ісламської Республіки Хасан Хомейні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час конфлікту з Ізраїлем верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав трьох високопоставлених священнослужителів, які можуть замінити його у разі раптової загибелі.