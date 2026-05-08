Куди зникли танки з московського параду: генерал Годжес попередив про загрозу з Білорусі

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес / © скриншот з відео

Напередодні святкування 9 травня військове керівництво РФ вирішило не виводити важку бронетехніку на парад у Москві, що може свідчити як про її критичну нестачу, так і про таємне накопичення резервів для потенційного розгортання атаки з півночі.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі «1+1» у рамках національного телемарафону «Єдині новини».

Хитрий маневр чи реальні втрати

Коментуючи версію про те, що Росія навмисно не показує техніку на Красній площі заради «маневру приспання», експерт підтвердив цілковиту реалістичність такого сценарію. За його словами, російські військові навряд чи просто бояться знищення танків під час урочистостей. Значно вірогідніше, що машини консервують або таємно зберігають на базах, розглядаючи можливість їхнього швидкого перекидання на територію Білорусі.

Пильність українського Генштабу

Водночас американський генерал переконаний, що вище військове керівництво України чітко усвідомлює всі можливі ризики. Збройні сили та розвідка роблять усе необхідне для безперервного моніторингу ситуації, щоб вчасно визначити, чи дійсно відбувається якесь підозріле скупчення сил на білоруському напрямку.

Втім, Годжес не відкидає і найоптимістичнішого для України пояснення парадного фіаско в Москві. Цілком можливо, що у російської армії просто більше немає техніки, адже українські захисники послідовно та ефективно знищують її на полі бою.

Нагадаємо, на думку Годжеса, можливі загрози для Москви під час проведення параду 9 травня свідчать про успішність дій України та перенесення війни безпосередньо на територію Росії. Страх російського керівництва перед ймовірними атаками в центрі столиці РФ є показовим результатом для російського суспільства.

