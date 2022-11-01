"Кухар Путіна" Пригожин відкрито плює на міські адміністрації і намагається утвердитися як політична сила в РФ

У Росії "кухар Путіна" Євген Пригожин, у якого за плечами 13 років в'язниці за грабіж, шахрайство та крадіжку, заробляє собі політичні бали, критикуючи еліти, командування ЗС РФ та представників владине. Таким чином він починає утверджуватися як нова політична сила.

Про це йдеться у щоденному звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

Так нещодавно ексзасуджений, а нині бізнесмен і фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про створення Центру ПВК Вагнера в Санкт-Петербурзі 31 жовтня, хоча в Росії офіційно заборонені приватні військові компанії.

Пригожин описав центр як "комплекс будівель, в якому є місця для безкоштовного розміщення винахідників, конструкторів, айтішників, дослідного виробництва, і стартові простори" з наміром створити "комфортне середовище для генерації нових ідей з метою підвищення обороноздатності Росії, зокрема інформаційної". Пригожин зазначив, що не повідомляв місцеву адміністрацію Санкт-Петербурга про створення центру, оскільки місцева влада не є "достатньо представницькою структурою, щоб втручатися в роботу ПВК Вагнера".

Також Пригожин розкритикував російських "олігархів" і "еліти" за те, що вони живуть у "комфортному стані" і перешкоджають повній мобілізації російського суспільства. "Поки діти (еліти) не підуть воювати, повної мобілізації країни не буде", - сказав він.

Пригожин закликав місцевих урядовців, які мають проблеми з його центром, подати їх у суд і припустив, що він створить нові філії, якщо петербурзька філія буде успішною.

"В идання "Петербургский вестник" 31 жовтня охарактеризував популярність Пригожина як "захмарну" і запитав, чи планує він створювати партію чи йти в політику, на що Пригожин відповів: "Я не прагну до популярності. Моє завдання – виконати свій обов’язок перед Батьківщиною, і на сьогоднішній день я не планую створювати партії, а тим більше йти в політику", - йдеться в повідомленні Інституту.

Нагадаємо, що в ПВК "Вагнера" масово вербують на війн ВІЛ-інфікованих та заражених гепатитом. Їх пнаують залучати для булівництва фортифікаційних споруд на Донбасі.

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