Кухарі б'ють на сполох: найпопулярніша спеція втрачає свою гостроту

Через глобальне потепління перець чилі стає дедалі менш гострим.

Про це пише Bloomberg.

"Насолоджуйтесь своїм чилі, поки він є, тому що ми не знаємо, коли він закінчиться", — кажуть виробники соусів і спецій.

Вони скорочують в виробництво, зокрема чилі-соусів на 25%.

Винуватець? Зміна клімату. Екстремальні погодні умови в основних регіонах, де вирощують чилі цього року, призвели до перебоїв у постачанні, підвищили ціни та, що найгірше, зробили смак перцю м’якшим.

"Оскільки перець починає поглинати багато зайвої вологи, він відкладає її у м'якоть плодів. Через це гострота стає розмитою", — зазначаєагроеколог Крайг Крафт із США.

Учені стверджують, що така ситуація, коли зміна клімату впливає на смак культур, трапляється не вперше. Так, наприклад, кавові зерна стають більш гіркими, а кокосові горіхи — м'якшими через нестабільні опади.

Аби виправити ситуацію, фахівці працюють над створенням нових сортів перцю чилі, який буде більш стійким до змін клімату та хвороб. А втім, нова культура може не мати такого смаку, як традиційний перець чилі.

Нагадаємо рецепт гострого тайського супу, що відомий своїм ідеальним балансом пряних, кислих і солодких спецій, а його кремовий бульйон зачаровує кожного, хто його скуштує.

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