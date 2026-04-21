Кук йде з Apple: що чекає компанію після зміни керівництва

Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив про відставку після майже 15 років на чолі компанії, яка за цей час стала однією з найдорожчих і найвпливовіших у світі.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

65-річний Кук із вересня обійме нову посаду виконавчого голови ради директорів, а його місце займе Джон Тернус, який нині відповідає за розробку апаратного забезпечення.

Це рішення означає завершення цілої епохи в історії Apple. За час керівництва Кука компанія продемонструвала стрімке зростання: її річний прибуток збільшився більш ніж у чотири рази — до понад 110 млрд доларів, а ринкова капіталізація перевищила 4 трлн доларів.

Кук очолив Apple 2011 року після смерті співзасновника Стів Джобс. На відміну від Джобса, якого вважали візіонером, Кук зосередився на операційній ефективності, глобальних ланцюгах постачання та масштабуванні бізнесу.

Саме за нього Apple вибудувала складну міжнародну виробничу систему — від Китаю до Індії та Бразилії — і значно розширила роздрібну мережу. Також компанія зробила ставку на розвиток сервісів, які нині забезпечують близько чверті її доходів.

Водночас новий керівник Джон Тернус очолює Apple у непростий період. Компанія останніми роками не презентувала проривних продуктів, а її спроба закріпитися на ринку доповненої реальності з гарнітурою Vision Pro не виправдала очікувань.

Додатковими викликами залишаються конкуренція у сфері штучного інтелекту, де Apple поки відстає від інших технологічних гігантів, кадрові зміни в топменеджменті та зростаючий тиск інвесторів.

Ситуацію ускладнює і геополітика. Apple сильно залежить від Китаю — як ринку збуту, так і виробничої бази, де збирається більшість iPhone. Водночас компанія стикається з регуляторним тиском у США та ЄС, включно з антимонопольними розслідуваннями та торговельними обмеженнями.

У своїй заяві Кук наголосив, що його відхід не є «прощанням», а радше «моментом переходу». Він продовжить працювати в компанії та займатиметься, зокрема, взаємодією з політичними лідерами у світі.

Новий CEO Джон Тернус працює в Apple з 2001 року. Він поступово піднімався кар’єрними сходами, відповідаючи за розробку Mac і iPad, і став одним із ключових менеджерів компанії.

Аналітики вважають, що головним викликом для Тернуса стане здатність Apple знову створювати продукти, які формують ринок — так, як це було за часів Джобса.

Попри всі ризики, Apple залишається однією з найстабільніших компаній у світі завдяки сильним продажам iPhone, популярності таких продуктів, як Apple Watch, та розвитку цифрових сервісів.

