Кулеба назвав президента, який може натиснути на Путіна та повернути "зернову угоду"

У МЗС Україна зазначили, що турецька дипломатія співпрацює з російською.
Турецький президент Реджеп Ердоган може натиснути на російського президента-диктатора Володимира Путіна та повернути "зернову угоду".
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Corriere della Sera.
Втім, за його словами, Україна не витрачає час і шукає альтернативні шляхи експорту продуктів, не йдучи через Чорне море.
"Так, я думаю, що він (президент Ердоган, - ред.) може (повернути "зернову угоду, - ред.). Ми знаємо, що турецька дипломатія співпрацює з російською. Тим часом ми будуємо альтернативні шляхи експорту пшениці та інших продуктів, не йдучи через Чорне море", - відзначив Кулеба.
Як повідомляли раніше, державний секретар США ЕнтоніБлінкен назвав країну, яка може повернути Росію до "зернової угоди".
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