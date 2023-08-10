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Кулеба назвав президента, який може натиснути на Путіна та повернути "зернову угоду"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кулеба назвав президента, який може натиснути на Путіна та повернути "зернову угоду"

Голова МЗС України Дмитро Кулебаї / Фото: Getty Images

У МЗС Україна зазначили, що турецька дипломатія співпрацює з російською.

Турецький президент Реджеп Ердоган може натиснути на російського президента-диктатора Володимира Путіна та повернути "зернову угоду".  

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Corriere della Sera.

Втім, за його словами, Україна не витрачає час і шукає альтернативні шляхи експорту продуктів, не йдучи через Чорне море. 

"Так, я думаю, що він (президент Ердоган, - ред.) може (повернути "зернову угоду, - ред.). Ми знаємо, що турецька дипломатія співпрацює з російською. Тим часом ми будуємо альтернативні шляхи експорту пшениці та інших продуктів, не йдучи через Чорне море", - відзначив Кулеба.

Як повідомляли раніше, державний секретар США ЕнтоніБлінкен назвав країну, яка може повернути Росію до "зернової угоди".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

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Дата публікації
Перегляди
1441
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