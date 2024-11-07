Кулеба назвав три фактори, через які Росія може розвалитись зсередини

Зокрема, до них увійшли й втрати росіян на фронті.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив. що три ключові фактори можуть призвести до внутрішнього розколу Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю 24 Каналу.

Перший з них – національні спільноти, зокрема Кавказ і північ Росії, де етнічні групи незадоволені своїм становищем у складі федерації.

Другим фактором є економічний добробут громадян. Кулеба нагадав, що Путін досі керується радянською логікою, коли, незважаючи на економічні труднощі, країна продовжує витрачати величезні кошти на військові потреби.

"Тож економічний фактор тут є, коли люди відчують, що життя стає нестерпним. Але це буде дуже складна історія через те, що Путін через механізми внутрішніх репресій і контролю завжди знаходитиме гроші на війну", — заявив ексміністр закордонних справ.

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Третій фактор – це втрати на фронті. Кулеба зазначив, що з кожним місяцем все менше людей готові йти на фронт.

"Чому? Тому що коли в тебе вже сотні тисяч вбитих і поранених, то так чи інакше це по країні розповзається. Люди вже бачать, що це не прогулянка, а смерть, відірвані ноги, руки, каліцтво. Охочих йти воювати стає менше. Тому цей внутрішній протест у людей теж поступово наростатиме", — наголосив експосадовець.

Нагадаємо, Кулеба оцінив, чи вплинуть погрози Трампа вдарити по Москві на Путіна.

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