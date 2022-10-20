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Кулеба обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю надання військової допомоги Україні: про що йшлося

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Кулеба обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю надання військової допомоги Україні: про що йшлося

Чи змінить Ізраїль свою нейтральну позицію?..

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід мали розмову 20 жовтня.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Я говорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом та поінформував його про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони", - зазначив Кулеба.

Чому Ізраїль відмовляється постачати озброєння до України: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ізраїль утримувався від надання озброєння Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 жовтня повідомив, що Київ офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони. Кулеба наголосив, що якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
590
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