Кулеба переговорив з Блінкеном напередодні саміту НАТО у Вільнюсі: подробиці

Очільник МЗС України, зокрема, подякував США за ще один новаторський оборонний пакет, який включає такі необхідні боєприпаси.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. За словами очільника МЗС, рішення саміту мають бути виграшними для всіх, тож триває робота над цим.

Так Дмитро Кулеба охарактеризував телефонну розмову із Блінкеном.

"Залишилося 48 годин, і ми працюємо над тим, щоб його (саміту НАТО - ред.) остаточні рішення були виграшними для всіх: України, НАТО і глобальної безпеки", - написав Кулеба у в неділю, 9 липня.

Він також подякував США за ще один новаторський оборонний пакет, який включає такі необхідні боєприпаси.

Напередодні голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вже проводив телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Тоді Кулеба зазначив, що під час розмови сторони обмінялись думками щодо останніх подій у Росії.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО у Литві держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед лицем величезних труднощів народ України надихає світ. Про це він сказав на тлі заяви про санкції щодо країни-агресорки Росії.

Раніше у Міноборони Британії прокоментували 500-й день війни Росії проти України.

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