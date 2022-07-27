Кулеба повідомив, що Словенія передасть обладнання для розмінування та допоможе відновити Харків

Через механізм цивільного захисту Євросоюзу Словенія передасть Україні обладнання, необхідне для цивільного розмінування, а також допоможе у відновленні Харкова.

Окрім того, Словенія продовжить надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це голова українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив на спільній з очільницею словенського МЗС Танею Файон пресконференції 27 липня

"Перед нами стоїть ще один важливий виклик ­– це розмінування звільнених територій. Сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія направить обладнання через механізм цивільного захисту ЄС, необхідне для цивільного розмінування в Україні", – сказав Кулеба.

Він додав, що Словенія також візьме участь у відновленні громадського транспорту в Харкові та Харківського інституту протезування.

"Вже є перші проєкти за лінією міст-побратимів у Харкові. Йдеться про відновлення громадського транспорту, відновлення Харківського інституту протезування", – повідомив український міністр.

Він також поінформував, що держоргани у сфері кібербезпеки та захисту інформації обох держав підписали меморандум про взаєморозуміння. За словами Кулеби, це дасть змогу обом країнам краще захищатися від атак російських хакерів.

Файон повідомила, що Словенія також надаватиме допомогу жертвам війни, допомогу у вигляді продуктів харчування, а також за різними програмами, які вже були створені.

"Ми обговорили "план Маршалла", і тут є чимало аспектів, які ми маємо зробити разом, але насамперед ми маємо забезпечити мир і стабільність. І в минулому, і в майбутньому Словенія залишатиметься вашим відданим другом та союзником, і ви можете розраховувати на нашу підтримку", ­– наголосила очільниця словенського МЗС.

Нагадаємо, 27 липня до Києва з візитом прибула очільниця МЗС Словенії Таня Файон. Вона також відвідала зруйнований окупантами Ірпінь.

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