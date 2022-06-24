Кулеба пояснив, хто і для чого поширює наратив про “втому від України” у Європі

Очільник МЗС України навів приклади того, як насправді ставляться у ЄС до української держави.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодної втоми від України в Євросоюзі не існує, а такий наратив нав’язує російська пропаганда..
Про це він говорив в ефірі національного телемарафону UAразом.
Очільник українського МЗС порадив забути про такий термін як “втома від України”, якої насправді в ЄС немає і бути не може.
“Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі... Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився”, - пояснив Кулеба.
Нагадаємо, ранінше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба у спільному відеозверненні прокоментували надання державі статусу кандидата у члени ЄС.
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