Кулеба пояснив, хто і для чого поширює наратив про “втому від України” у Європі

Кулеба пояснив, хто і для чого поширює наратив про “втому від України” у Європі

Очільник МЗС України навів приклади того, як насправді ставляться у ЄС до української держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодної втоми від України в Євросоюзі не існує, а такий наратив нав’язує російська пропаганда..

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону UAразом.

Очільник українського МЗС порадив забути про такий термін як “втома від України”, якої насправді в ЄС немає і бути не може.

“Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі... Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився”, - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, ранінше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба у спільному відеозверненні прокоментували надання державі статусу кандидата у члени ЄС.

Історичне відео: як Україна отримала статус кандидата в Євросоюз

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