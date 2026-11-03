Кулеба розповів про два табори в команді Трампа: хто виступає за Україну, а хто схиляється до Росії

В оточенні президента США Дональда Трампа є два табори з різними поглядами / © Associated Press

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В оточенні президента США Дональда Трампа є два табори з різними поглядами на війну Росії проти України. Державний секретар США Марко Рубіо, на думку колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, більше схиляється до української позиції, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс уособлює групу, яка виступає за зближення з Росією.

Про це Дмитро Кулеба розповів в ексклюзивному документальному фільмі ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

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За словами колишнього глави МЗС, Рубіо залишається більш прихильним до України та намагається стримувати вплив тих представників американської адміністрації, які схиляються на бік Москви.

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«Рубіо завжди був дійсно і залишається більш прихильним до України. І він виступає стабілізатором, наскільки це можливо в американській системі нинішній, креативних ідей і таких устремлінь тих, хто схиляється більше до російської сторони», — пояснив Кулеба.

Він вважає, що на чолі табору, який більше орієнтується на Росію, стоїть віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Кулеба пояснив, що відмінність між двома представниками адміністрації Трампа полягає не лише в їхньому ставленні до України, а й у підходах до міжнародної політики.

За його словами, Рубіо спирається на реальний стан міжнародних відносин і розуміє аргументи української сторони. Водночас Венс, як вважає ексміністр, представляє підхід, за якого інтереси Росії можуть мати перевагу над усталеними міжнародними принципами.

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«Не тому, що він любить Україну, а просто тому, що він розуміє обґрунтованість цієї позиції. І Джей Ді Венс уособлює тих, хто каже: нам реальність ні до чого, ми творимо свою реальність, нам потрібна Росія, тому давайте відповідно вирішувати питання», — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Американці переоберуть третину складу Сенату й всю Палату представників.

Тим часом в Америці розгортається небезпечний для президента сценарій. Кожна четверта виборчиня Трампа розчарувалася в ньому.

Частина американок, які підтримали його 2024 року, тепер змінюють своє ставлення до президента.

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