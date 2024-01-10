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Кулеба розповів, що Україна терміново потребує для відбиття масованих атак РФ

Кулеба розповів, що Україна терміново потребує для відбиття масованих атак РФ

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Скриншот / Фото: скриншот з відео

У середу, 10 січня, партнери України збираються на засідання Ради Україна-НАТО через масовані обстріли РФ.

У Міністерстві закордонних справ України на тлі масованих атак Росії закликають західних партнерів надати більше сучасних систем ППО. 

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Politico перед засіданням Ради Україна-НАТО, яке заплановане на 10 січня. 

"Перш за все, ми очікуємо від зустрічі прискорення ухвалення важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України. Як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів", - сказав він.

Кулеба подякував союзникам за підтримку України.

"Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними видання CTVnews, Канада не поставила Україні систему NASAMS, яку обіцяла ще рік тому.

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