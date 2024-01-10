Кулеба розповів, що Україна терміново потребує для відбиття масованих атак РФ

У середу, 10 січня, партнери України збираються на засідання Ради Україна-НАТО через масовані обстріли РФ.
У Міністерстві закордонних справ України на тлі масованих атак Росії закликають західних партнерів надати більше сучасних систем ППО.
Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Politico перед засіданням Ради Україна-НАТО, яке заплановане на 10 січня.
"Перш за все, ми очікуємо від зустрічі прискорення ухвалення важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України. Як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів", - сказав він.
Кулеба подякував союзникам за підтримку України.
"Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба", - підкреслив він.
Нагадаємо, за даними видання CTVnews, Канада не поставила Україні систему NASAMS, яку обіцяла ще рік тому.
Читайте провідні новини дня:
- Законопроєкт про мобілізацію: які норми обговорюють і чому розгляд перенесли на сьогодні
- Блокпости у Київській області не зникли: чим займаються майже 900 осіб і чи ловлять ухилянтів
- Росіяни хочуть створити "буферну зону" поруч з Бєлгородщиною - ISW