Кулеба спрогнозував, чи наважиться Путін скерувати свою армію до однієї з країн НАТО

РФ навряд чи нападе на одну з країн НАТО.

Якщо країна-агресорка РФ не зазнає поразки на війні в Україні, то випробує на міцність ст. 5 Північноатлантичного договору, яка зобов'язує всіх членів захищати країну НАТО в разі нападу на неї.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Le Figaro.

Кулеба наголосив, що якщо Європа хоче уникнути війни, то повиннА допомогти Україні перемогти Росію на українській території вже сьогодні.

"Раніше ніхто не міг подумати про те, що РФ може напасти на Грузію 2008 року чи Україну 2022 року, проте це сталося", - йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що Путін не наважиться скерувати свою армію до країни.

"Я навіть сказав би, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", – резюмував він.

Раніше Кулеба розповів, що питання Кримського мосту наштовхується на технічні та політичні причини, стверджує міністр Дмитро Кулеба.

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