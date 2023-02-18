Кулеба в Мюнхені різко відповів новому лідеру Чехії про колапс Росії та скептицизм щодо перемоги України

Новообраний президент Чехії Петр Павел неочікувано заявив, що залишається скептичним щодо можливості перемоги України в найближчі місяці чи у 2023 році.
На Мюнхенській безпековій конференції новий лідер Чехії Петр Павел та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба посперечалися щодо бачення перемоги України у війні проти Росії.
Виступаючи на 59-й Мюнхенській безпековій конференції, Петр Павел неочікувано заявив, що не живе в ідеальному світі, саме тому залишається скептичним щодо можливості перемоги України в найближчі місяці чи у 2023 році.
Несподівана заява чеського президента
"Я розумію бажання України закінчити цю війну, коли всі російські солдати залишать останній дюйм української території, російський президент приїде до Києва й стоячи на колінах буде благати пробачення (згадка про російського президента була відповіддю на слова Кулеби – ТСН.ua). Але ми можемо опинитися в ситуації, коли, звільняючи деякі частини української території може принести ще більшу втрату життів, що не буде прийнято суспільством. Може бути точка, коли Україна почне думати про різні результати [війни]. І ми також маємо бути готовими до такої вірогідності. Бо, це не про очікування кращого. Це про приготування до найгіршого", - новообраний президент Чехії неочікувано зробив заяву, що кардинально відрізняється від його передвиборчої риторики.
Ба більше, далі Петр Павел заговорив про проблеми, з якими ми всі можемо стикнутися, якщо Росія почне зазнавати краху.
"Бо, навіть якщо буде вірогідність того, що російська армія посиплеться, українська армія витіснить їх з України, тоді ми матимемо колапс Росії, де ні з ким буде розмовляти про режим гарантій безпеки. З колапсом Росії ми матимемо багато проблем, яких не усвідомлюємо зараз. Тому, я думаю, що набагато краще залишатися реалістичними, сподіватися на краще, але готуватися до гіршого", – додав Павел.
Відповідь очільника українського МЗС
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко відповів новообраному президенту Чехії, що найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для Європи в цілому, - це членство України в ЄС і НАТО, й відповідь на питання, як виглядатиме Росія.
"Може, я забагато мрію. Але переконаний, що ви не можете вирішити сьогоднішніх проблем без бачення майбутнього, за яке боретеся. Я дуже уважно слухав багатьох друзів. І, я думаю, я бачу одну інтелектуальну пастку, яку ми маємо подолати. Під час підтримки України також важливо вірити в Україну, й не готувати Україну до найгіршого. Кожного дня ми в Україні ухвалюємо багато рішень, які вимагають багато відповідальності. Майбутнє країни, солдатів залежить від рішень, які маємо ухвалювати. Ми знаємо, як це - бути терплячими. Але, коли ви нас підтримуєте, не готуйте нас до гіршого. Ми маємо вірити в перемогу. Бо, якщо ви не вірите в перемогу, ви ніколи не виграєте", - відповів Кулеба.
Павел забрав свої слова назад
Після закінчення дискусії українські журналісти перепитали у обраного президента Чехії, що він мав на увазі та чи вірить у перемогу України. На подив журналістів, Петр Павел фактично забрав свої слова назад, підтвердивши, що все можливо і що розвиток подій на фронті за останній рік показав, що ми маємо бути готовими до будь-якого результату. Бо, мовляв, ніхто не очікував, що ЗСУ будуть в змозі протистояти великому натиску російської армії, яка багатьма розглядалася, як найбільш потужна в світі.
"Зараз ми бачимо, що Україна успішно захищається, була відвойована значна частина територій. Тому існує великий потенціал для успіху. Але існують певні умови. Перша – всі країни, які надають підтримку [Україні], збережуть її, щоб Україна мала такий самий рівень обладнання, щоб проводити операції на такому самому рівні. Друга – збереження значної фінансової підтримки України. Третя – підтримка рівня санкційного режиму, щоб ізолювати Росію від отримання додаткових прибутків. І складаючи все це разом, ми можемо отримати ситуацію, коли Росія більше не зможе проводити свої військові операції. І тоді Україна відновить контроль над своїми територіями", – сказав у коментарі журналістам новообраний президент Чехії.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликав партнерів подвоїти допомогу для України.
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