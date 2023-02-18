Кулеба в Мюнхені різко відповів новому лідеру Чехії про колапс Росії та скептицизм щодо перемоги України

На Мюнхенській безпековій конференції новий лідер Чехії Петр Павел та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба посперечалися щодо бачення перемоги України у війні проти Росії.

Виступаючи на 59-й Мюнхенській безпековій конференції, Петр Павел неочікувано заявив, що не живе в ідеальному світі, саме тому залишається скептичним щодо можливості перемоги України в найближчі місяці чи у 2023 році.

Несподівана заява чеського президента

"Я розумію бажання України закінчити цю війну, коли всі російські солдати залишать останній дюйм української території, російський президент приїде до Києва й стоячи на колінах буде благати пробачення (згадка про російського президента була відповіддю на слова Кулеби – ТСН.ua). Але ми можемо опинитися в ситуації, коли, звільняючи деякі частини української території може принести ще більшу втрату життів, що не буде прийнято суспільством. Може бути точка, коли Україна почне думати про різні результати [війни]. І ми також маємо бути готовими до такої вірогідності. Бо, це не про очікування кращого. Це про приготування до найгіршого", - новообраний президент Чехії неочікувано зробив заяву, що кардинально відрізняється від його передвиборчої риторики.

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Ба більше, далі Петр Павел заговорив про проблеми, з якими ми всі можемо стикнутися, якщо Росія почне зазнавати краху.

"Бо, навіть якщо буде вірогідність того, що російська армія посиплеться, українська армія витіснить їх з України, тоді ми матимемо колапс Росії, де ні з ким буде розмовляти про режим гарантій безпеки. З колапсом Росії ми матимемо багато проблем, яких не усвідомлюємо зараз. Тому, я думаю, що набагато краще залишатися реалістичними, сподіватися на краще, але готуватися до гіршого", – додав Павел.

Відповідь очільника українського МЗС

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко відповів новообраному президенту Чехії, що найкраща гарантія безпеки не лише для України, а й для Європи в цілому, - це членство України в ЄС і НАТО, й відповідь на питання, як виглядатиме Росія.



"Може, я забагато мрію. Але переконаний, що ви не можете вирішити сьогоднішніх проблем без бачення майбутнього, за яке боретеся. Я дуже уважно слухав багатьох друзів. І, я думаю, я бачу одну інтелектуальну пастку, яку ми маємо подолати. Під час підтримки України також важливо вірити в Україну, й не готувати Україну до найгіршого. Кожного дня ми в Україні ухвалюємо багато рішень, які вимагають багато відповідальності. Майбутнє країни, солдатів залежить від рішень, які маємо ухвалювати. Ми знаємо, як це - бути терплячими. Але, коли ви нас підтримуєте, не готуйте нас до гіршого. Ми маємо вірити в перемогу. Бо, якщо ви не вірите в перемогу, ви ніколи не виграєте", - відповів Кулеба.

Павел забрав свої слова назад

Після закінчення дискусії українські журналісти перепитали у обраного президента Чехії, що він мав на увазі та чи вірить у перемогу України. На подив журналістів, Петр Павел фактично забрав свої слова назад, підтвердивши, що все можливо і що розвиток подій на фронті за останній рік показав, що ми маємо бути готовими до будь-якого результату. Бо, мовляв, ніхто не очікував, що ЗСУ будуть в змозі протистояти великому натиску російської армії, яка багатьма розглядалася, як найбільш потужна в світі.

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"Зараз ми бачимо, що Україна успішно захищається, була відвойована значна частина територій. Тому існує великий потенціал для успіху. Але існують певні умови. Перша – всі країни, які надають підтримку [Україні], збережуть її, щоб Україна мала такий самий рівень обладнання, щоб проводити операції на такому самому рівні. Друга – збереження значної фінансової підтримки України. Третя – підтримка рівня санкційного режиму, щоб ізолювати Росію від отримання додаткових прибутків. І складаючи все це разом, ми можемо отримати ситуацію, коли Росія більше не зможе проводити свої військові операції. І тоді Україна відновить контроль над своїми територіями", – сказав у коментарі журналістам новообраний президент Чехії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликав партнерів подвоїти допомогу для України.

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