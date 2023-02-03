Кулеба відреагував на дипломатичне турне Лаврова Африкою і розповів про дві прикрі несподіванки для РФ

Очільник російського МСЗ Сергій Лавров під час свого дипломатичного турне Африкою не потрапив у дві країни.

Під час дипломатичного турне Африкою з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим сталися дві прикрі несподіванки.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС.

"Наскільки мені відомо, у цьому турне в Лаврова сталося дві прикрі несподіванки - у дві країни він не потрапив. На моїй пам'яті це вперше", - сказав він.



На уточнювальне запитання журналіста, у які саме країни не потрапив Лавров, український дипломат відмовився відповідати, утім додав, що це невтішний сигнал для Росії на дипломатичному фронті.

"Ну, хай вони самі називають. Я знаю чому він не потрапив. Але це в принципі сигнал. Ще вчора здавалося, що Росія беззастережно домінує в Африці, всюди відкриваються двері і всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми. Ну таке життя. Бувають проблеми не лише на фронті, але й на дипломатичному фронті", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров нещодавно був в Африці, відвідав чотири країни, зокрема, ПАР і Анголу. Остання проголосувала на підтримку цілісності України в ООН у жовтні.

За даними зі ЗМІ відомо, що під час турне планувався візит Лаврова в Ботсвану, але з якихось причин він не відбувся. Водночас відомо, що Гана та Мавританія публічно висловлюють невдоволення присутністю ПВК "Вагнера" в регіоні. Мавританію Лавров все ж відвідає у лютому, але за даними Jeune Afrique не факт, що президент країни його прийме.

Як вже повідомлялося, напередодні річниці повномасштабного вторгнення до Україну Російська Федерація розгорнула широку дипломатичну кампанію. Кремль вирішив використати дипломатію, бажаючи продемонструвати, що Росія не потрапила в ізоляцію через накладені на неї санкції. Саме в цьому головна мета низки зустрічей і розмов президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які відбулися протягом останніх днів. Вони прагнуть показати російському населенню, що глава держави нібито зберіг свій статус світового лідера.

Під час свого дипломатичного турне Лавров підписав безвіз між РФ та маленькою африканською країною Есватіні. Втім, така "розкіш" буде не для всіх росіян, а лише для власників "дипломатичних і службових паспортів".

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