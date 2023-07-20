Кулеба відвідав ядерну державу, яка є покупцем українського збіжжя: про що домовилися

Очільник української дипломатії обговорив зі своїм пакистанським колегою загрози глобальній продовольчій безпеці на тлі виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

У четвер, 20 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до столиці Пакистану — країни, яка входить до так званого “ядерного клубу” дев'яти держав, що володіють ядерною зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Дмитра Кулебу привітав прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, після чого очільник української дипломатії провів переговори зі своїм колегою - міністром закордонних справ Білавалом Бхутто Зардарі. Сторони обговорили загрози глобальній продовольчій безпеці на тлі виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

Український міністр зауважив, що завдяки експорту українських зернових Чорним морем від липня 2022 року світові ціни на борошно впали майже на 20%, але теперішній вихід Росії із зернової угоди призведе до суттєвого підвищення цін на продовольство, зокрема в Азії.

Кулеба підкреслив, що Україна налаштована залишатися надійним постачальником продовольства на глобальні ринки, зокрема до Пакистану, який є традиційним покупцем українського збіжжя.

“Міністр подякував Пакистану за готовність долучитися до міжнародних зусиль задля відновлення Чорноморської зернової ініціативи та пошуку рішення, яке дозволить продовжити експорт українських зернових із українських портів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Хорватія готова допомогти знайти альтернативні напрямки для експорту українського зерна.

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