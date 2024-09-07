"Кулеба встановив високу планку": чого Брюссель очікує від нового глави МЗС України

Для Євросоюзу головне, щоб наступник Кулеби був "надійним партнером для забезпечення безперервності стабільних відносин".

Очолювати МЗС України під час повномасштабної війни з Росією – одна з найважчих посад у світі. Дмитро Кулеба, який щойно залишив цю посаду, встановив для свого наступника високу планку.

Чого у Брюсселі очікують від нового міністра закордонних справ України, пише Deutsche Welle.

Несподівана відставка Кулеби

Видання зазначає, що раптова відставка Кулеби здивувала багатьох у Брюсселі, адже його дії аж ніяк не видавали таких планів. До того ж він встиг "заробити" собі неабияку репутацію на Заході.

Вже за кілька годин після того, як стало відомо про відставку міністра, у соцмережах почали з'являтися реакції західних політиків та дипломатів. Кулебу зокрема називали "одним з найвитонченіших і найефективніших глав МЗС у світі", "голосом, який захищав Україну в найтемніші часи", "сміливим та і відданим своїй країні".

"Зважаючи на реакцію західних дипломатів, стає зрозуміло, що зміни в українському уряді, особливо на посаді міністра закордонних справ, були несподіванкою", – зазначила експертка з європолітики Теона Лаврелашвілі у коментарі DW.

На її думку, Кулебі вдалося підтримувати "високий суспільний авторитет" та власну популярність не тільки через те, що Україна після початку повномасштабної війни перебуває в епіцентрі уваги, а й завдяки своїм особистим якостям, зокрема емоційній незворушності у будь-яких ситуаціях.

Причини заміни глави МЗС України

"У багатьох західних країнах навіть у мирний час очільників МЗС міняють кожні два-чотири роки, оскільки таку напругу витримати важко, кажуть інші дипломати: зміни топкадрів у демократичних державах – це нормальне і позитивне явище", – пише видання.

На думку Лаврелашвілі, кадрові зміни в українському уряді можуть свідчити про спробу Зеленського стимулювати міністрів бути "більш активними" в залученні західної допомоги. Це також може бути і сигналом Євросоюзу, що Київ очікує більшої підтримки та сміливіших політичних рішень.

Очікування Брюсселя від Сибіги

Після перестановок в українському уряді невдовзі зміни торкнуться також Єврокомісії. Тож новий очільник МЗС України Андрій Сибіга буде співпрацювати з новою верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, яка наразі обіймає посаду прем'єр-міністерки Естонії.

Видання зауважує, що наступнику Кулеби буде легко знайти з Каллас спільну мову, адже естонка займає "одну з найрадикальніших позицій щодо Росії в Євросоюзі".

У зовнішньополітичній службі ЄС на запит журналістів відповіли, що не можуть коментувати кадрові зміни в українському уряді. Для Євросоюзу головне, щоб наступник Кулеби був "надійним партнером для забезпечення безперервності стабільних відносин".

"Ми сподіваємося щонайменше на настільки ж плідну співпрацю з новими міністрами України та новими членами цієї адміністрації, як і з колишніми", – заявив представник служби Петер Стано.

Водночас неназваний співрозмовник видання у дипломатичних колах наголосив, що Кулеба "встановив для свого наступника високу планку" і зарекомендував себе як "порядна і розумна людина, яка завжди працює у тверезому руслі".

За словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, Дмитро Кулеба "встановив високу планку не тільки для свого наступника, а й для будь-якого міністра закордонних справ будь-якої країни".

Нагадаємо, новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни у відомстві. Він повідомив, що буде переглянута і стратегія зовнішньополітичної діяльності України.

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