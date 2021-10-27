Кулеба полетить до Вашингтона: про що Україна і США домовлятимуться цього разу

Кулеба полетить до Вашингтона: про що Україна і США домовлятимуться цього разу

У складі української делегації також удуть представники різних міністерств і відомств.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінеться з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, аби обговорити стратегічне партнерство України зі Сполученими Штатами.

Про це міністр заявив на відкритому онлайн-брифінгу 27 жовтня.

За словами очільника Міністерства закордонних справ, дата засідання Комісії стратегічного партнерства України та США вже визначена.

"Ми незабаром її анонсуємо спільно зі Сполученими Штатами. Засідання відбудеться у Вашингтоні, і відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена. Але я не полечу туди один, оскільки йдеться про засідання комісії. Це буде дуже серйозний і складний візит", — заявив Кулеба.

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Кулеба зауважив, що до Вашингтона також полетять представники різних міністерств і відомств України.

"Ми націлені саме на максимальний результат. Щільно працюємо з американськими колегами. І я думаю, що завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні", — наголосив міністр.

Про відновлення Комісії стратегічного партнерства Володимир Зеленський та Джо Байден домовились ще на початку вересня під час візиту української делегації до Штатів. За словами Дмитра Кулеби, президенти домовились не лише відновити діяльність комісії, а й посилити і зробити її більш дієвою.

Нагадуємо, наприкінці вересня Президент України Володимир Зеленський взяв участь в Генасамблеї ООН, яка проходила у Нью-Йорку. Однією з ключових цілей візиту була консолідація міжнародної підтримки задля протидії російській агресії.

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