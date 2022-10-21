Кулеба звернувся до німецького Бундестагу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу

Дмитро Кулеба звернувся до німецького Бундестагу з важливим меседжем. Він просить Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Голодомор досі не визнаний німецьким Бундестагом як геноцид українського народу. Я переконаний, що перепони завжди були політичними. Попередній склад Бундестагу не мав політичної волі для цього кроку. На заваді була і стара добра політика "не провокувати Росію", - наголосив Дмитро Кулеба.

Також він додав, що автор терміну “геноцид” - видатний юрист Рафаель Лемкін. Він визначив Голодомор як “класичний приклад радянського геноциду”.

“В цьому листопаді ми вшановуватимемо 90-ті роковини сталінського геноциду українського народу - Голодомору. Я розраховую на те, що ми побачимо справедливе історичне рішення німецького Бундестагу вже цієї осені. Такий крок вшанує пам'ять жертв, але також стане відновленням міжнародного права та справедливості. На щастя, політика "не провокувати Росію" вже також у минулому. Тож нині слушна мить, щоб зробити цей крок”, - наголосив міністр.

Нагадаємо, що у Київській області виявили тіло загиблого під час окупації.

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