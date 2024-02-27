Кулеба звернувся до українців, які за кордоном, із важливою заявою

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення, повернутися та захищати свою батьківщину.

Про це очільник МЗС України в інтерв’ю The Irish Times.

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"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому. Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском", - сказав він.

Нагадаємо, Міжнародна організація з міграції оприлюднила дані, скільки українців залишили свої домівки за час повномасштабного вторгнення РФ.

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