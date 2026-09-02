Кулемет у кортежі та бронескло біля літака: Путін панічно боїться замаху

Президент РФ Володимир Путін з охороною / © Associated Press

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Маніакальне занепокоєння президента РФ Володимира Путіна власною безпекою, схоже, набуває нових масштабів. Під час його поїздки до Владивостока для участі у Східному економічному форумі в президентському кортежі помітили пікап із зенітним кулеметом, а до літака російського лідера подали закритий трап із арочною огорожею.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Кадри з президентською колоною біля аеропорту опублікував, зокрема, місцевий паблік Svodka-25.

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На них, зокрема, видно пікап із встановленим кулеметом.

Крім того, вздовж маршруту пересування кортежу Путіна виставили військовослужбовців та військову техніку.

Місцеві жителі у чатах скаржилися на утворення заторів через перекриття доріг.

Окрему увагу привернула конструкція трапа, яким Путін скористався у Владивостоці.

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Як звернули увагу «Сибір. Реалії», це вже вдруге, коли російського президента зустрічають біля літака із закритим трапом та арочною огорожею.

Вперше таку конструкцію помітили 31 серпня під час його поїздки до Бішкеку на саміт Шанхайської організації співробітництва.

Водночас під час попередніх закордонних і внутрішніх поїздок Путін користувався звичайним відкритим трапом. Зокрема, такий трап використовували під час його візиту до Казахстану у травні, поїздки до Новосибірська у серпні та візиту до Індії у грудні минулого року.

Військовий експерт Давид Шарп пов’язав появу нової конструкції з посиленням заходів безпеки. За його словами, якщо встановлене навколо трапа скло справді є броньованим, воно може додатково захищати президента РФ у найбільш вразливий момент — під час пересування між літаком і землею, коли його ще не повністю прикриває охорона.

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Посилення охорони Путіна російські та західні ЗМІ фіксують уже не перший місяць. На початку травня джерела Financial Times повідомляли, що заходи безпеки навколо президента РФ останнім часом суттєво посилилися. За даними співрозмовників видання, Путін почав частіше проводити час у підземних бункерах через побоювання щодо можливого замаху або державного перевороту.

Того ж місяця у кортежі російського президента вперше помітили бронеавтомобіль із місцем для кулеметника та машину із системою радіоелектронної боротьби. Повітряний простір над маршрутом кортежу при цьому контролював військовий вертоліт.

Раніше джерело, близьке до Кремля, розповідало The New York Times, що російські силовики вдаються навіть до дезінформації щодо пересування президента. За його словами, кортежі Путіна можуть курсувати Москвою без самого президента, щоб потенційні зловмисники не могли визначити його реальне місцезнаходження.

Нагадаємо, нещодавно російський президент Володимир Путін підписав указ про розширення штату Федеральної служби охорони РФ, відповідальної за фізичний захист високопосадовців до 812 осіб — це четверте збільшення штату ФСО від лютого 2022-го.

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