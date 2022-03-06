Кульмінація багаторічного тиску: "Радіо Cвобода" призупиняє свою роботу в Росії

Кульмінація багаторічного тиску: "Радіо Cвобода" призупиняє свою роботу в Росії

Медіа розпочало свою роботу в Росії 1991-го.

Російська редакція "Радіо Свобода" призупиняє свою роботу в РФ.

Про це повідомило медіа в своїй заяві.

Причина такого рішення - тиск з боку правоохоронних органів та влади на незалежних журналістів.

Зазначається, що в РФ податківці розпочали процедуру банкрутства "Радіо Свобода", а в країні запровадили закон, за яким за відхилення від позиції загарбників журналістам загрожує тюремний термін. Саме тому редакція вирішила призупинити свою роботу.

"Ці атаки Кремля на здатність "Радіо Свобода" діяти в Росії є кульмінацією багаторічної кампанії тиску на "Радіо Свобода", яке зберігало фізичну присутність в Росії від 1991 року, коли на запрошення тодішнього президента Бориса Єльцина створило своє московське бюро", - йдеться в заяві.