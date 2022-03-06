Кульмінація багаторічного тиску: "Радіо Cвобода" призупиняє свою роботу в Росії

Медіа розпочало свою роботу в Росії 1991-го.
Російська редакція "Радіо Свобода" призупиняє свою роботу в РФ.
Про це повідомило медіа в своїй заяві.
Причина такого рішення - тиск з боку правоохоронних органів та влади на незалежних журналістів.
Зазначається, що в РФ податківці розпочали процедуру банкрутства "Радіо Свобода", а в країні запровадили закон, за яким за відхилення від позиції загарбників журналістам загрожує тюремний термін. Саме тому редакція вирішила призупинити свою роботу.
"Ці атаки Кремля на здатність "Радіо Свобода" діяти в Росії є кульмінацією багаторічної кампанії тиску на "Радіо Свобода", яке зберігало фізичну присутність в Росії від 1991 року, коли на запрошення тодішнього президента Бориса Єльцина створило своє московське бюро", - йдеться в заяві.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.