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Кульмінація багаторічного тиску: "Радіо Cвобода" призупиняє свою роботу в Росії

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Кульмінація багаторічного тиску: "Радіо Cвобода" призупиняє свою роботу в Росії

сайт Радио Свобода

Медіа розпочало свою роботу в Росії 1991-го.

Російська редакція "Радіо Свобода" призупиняє свою роботу в РФ.

Про це повідомило медіа в своїй заяві.

Причина такого рішення - тиск з боку правоохоронних органів та влади на незалежних журналістів.

Зазначається, що в РФ податківці розпочали процедуру банкрутства "Радіо Свобода", а в країні запровадили закон, за яким за відхилення від позиції загарбників журналістам загрожує тюремний термін. Саме тому редакція вирішила призупинити свою роботу.

"Ці атаки Кремля на здатність "Радіо Свобода" діяти в Росії є кульмінацією багаторічної кампанії тиску на "Радіо Свобода", яке зберігало фізичну присутність в Росії від 1991 року, коли на запрошення тодішнього президента Бориса Єльцина створило своє московське бюро", - йдеться в заяві.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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