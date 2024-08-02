Культові окуляри Джона Леннона продали на аукціоні: відома сума (фото)

Їх знаменитість подарував таємничому чоловікові на день народження понад 55 років тому.

Пара культових круглих окулярів британського рокера, покійного члена гурту The Beatles Джонна Леннона, продали на аукціоні за 40 000 фунтів стерлінгів (2 млн гривень).

Про це повідомляє ВВС.

Аукціонний дім Catherine Southon Auctions повідомив, що Леннон подарував окуляри продавцю, якого він назвав лише Майклом, в студії Abbey Road Studios 1968 року.

Майкл сказав, що його запросили до знаменитої студії звукозапису, де працював гурт, як подарунок на день народження, і Леннон презентував йому окуляри.

Окуляри були продані анонімному покупцеві з-за кордону на аукціоні, що відбувся в гольф-клубі Farleigh Golf Club.

"З точки зору ефемерних речей, всі хочуть "Бітлз", а все, що пов'язано з Джоном Ленноном, є преміум-класом. Він зробив культовими округлі окуляри з блакитним відтінком, і все, що пов'язане з ним, користується величезним попитом", - кажуть представники аукціону.

Окуляри Джона Леннона / Фото: Catherine Southon Auctioneers

Продавця привезла на Abbey Road Studios його тодішня дівчина Пенні, яка дружила з багатьма музикантами. Майкл пригадав: "Я взяв пару окулярів з піаніно. Пенні сказала: "Не чіпай". Джон Леннон обернувся і сказав: "Нічого страшного. Насправді, він може взяти їх. З днем народження!". Це не окуляри за рецептом Джона Леннона, але він подарував їх мені і привітав мене з днем народження, тож для мене цього достатньо".

Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених власником окулярів 1968-го і 1969 року, коли він відвідував Abbey Road Studios, була продана за 2 600 фунтів стерлінгів. На деяких фотографіях були зображені Пол Маккартні, Джордж Гаррісон, Рінго Старр і Джордж Мартін. Інші зображення були зроблені в той самий день, що й знаменита фотосесія для альбому "Abbey Road", коли "Бітлз" позували, переходячи зеброю пішохідний перехід.

Нагадаємо, знамените золоте бікіні Керрі Фішер із "Зоряних воєн" продано на аукціоні. Також із молотка пішла модель винищувача Y-wing.

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