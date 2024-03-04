Куля потрапила в серце: нові деталі вбивства пілота Кузьмінова, який перегнав Мі-8 до України 

Журналісти зазначають, що деталі злочину вказують на "професійну холодність" убивці чи вбивць.

Російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 своєї армії до території України, застрелили в Іспанії.

Видання The Wall Street Journal дізналося деякі подробиці.

28-річний російський пілот отримав п’ять пострілів, перебуваючи менш ніж за 500 футів від місцевої поліцейської дільниці.

Згідно з повідомленням, поліція відреагувала протягом декількох хвилин після вбивства чоловіка. Але на той час Кузьмінов, найімовірніше, був уже мертвий, повідомили виданню свідки.

"Коли я зателефонував до екстренної служби, я вже знав, що чоловік мертвий", — розповів керівничий ОСББ, де жив Кузьмінов.

Журналісти пишуть, що медик виявив п'ять малокаліберних пострілів, один із яких потрапив в серце, що свідчить про влучність, з якою злочинець убив Кузьмінова.

Особу підозрюваного ще не встановлено, але офіційний представник, який здійснює розслідування, сказав виданню, що слідчі вважають, що до вбивства пілота причетний Кремль.

Нагадаємо, у лютому в одному з районів курортного муніципалітету Вільяхойоса в іспанській провінції Аліканте вбили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова, відомого завдяки його співпраці з ГУР.

За інформацією ЗМІ, злочинець або злочинці втекли на білій автівці марки Hyundai. Цю машину на місці № 29 припаркував Кузьмінов, згодом його тіло переїхали нею.

Машину Кузьмінова спалили, очевидно, для усунення слідів.

На початку серпня 2023 року російський бойовий гелікоптер Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 залетів до території України з Курської області та приземлився в одному з аеропортів Харківщини.

Головне управляння розвідки Міноборони України відзвітувало, що захоплення російського Мі-8 – унікальна спецоперація під кодовою назвою "Синиця", яка тривала понад пів року.

Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.

За словами секретаря РНБО Данілова, пілоту пропонували залишатися на території України, однак він вирішив виїхати до Іспанії. Українська розвідка попереджала росіянина, що його життя в небезпеці.

Хто такий Максим Кузьмінов

28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ – в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аеродромі Чернігівка у Приморському краї.

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