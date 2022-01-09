Куля влучила в голову: в Алмати під час заворушень загинула чотирирічна дівчинка

Куля влучила в голову: в Алмати під час заворушень загинула чотирирічна дівчинка

Дитина їхала в авто з дядьком.

Чотирирічна дівчинка загинула в Алмати, що в Казахстані, після того, як потрапила під обстріл. Дитина загинула від кульового поранення в голову.

Про це заявила уповноважена з прав дитини в Казахстані Аружан Саїн.

За її словами, увечері 7 січня під обстріл потрапило авто, в якому перебували дві сестри. Молодша (4 роки) загинула. Її 15-річна сестра з кульовим пораненням перебуває у реанімації.

За інформацією тамтешніх ЗМІ, трагедія сталася, коли 4-річна дівчинка їхала в авто з дядьком. Вони нібито їздили за продуктами і проїжджали повз площу. В авто було ще двоє дітей дядька, які поранені.

Вдень 7 січня о 13:30 вогнепальне поранення отримала інша дитина – 8-річна дівчинка.

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Загалом у Казахстані підтверджено загибель двох дітей. Троє постраждали.

Напередодні Саїн повідомляла про загибель 11-річного хлопчика в Алмати 5 січня. Він гуляв із батьками, коли пролунав постріл. 7 січня тяжке вогнепальне поранення отримав 15-річний підліток.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок масових заворушень.

Раніше в Казахстані продовжили комендантську годину: громадян просять не підходити близько до вікон заради власної безпеки.

Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам відкривати вогонь на поразку без попередження.

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