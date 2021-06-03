Куля влучила в живіт: американка вистрілила у п'ятирічного сина, коли намагалася скалічити цуценя

Жінка тричі вистрілила у бік шестимісячного цуценяти. Одна з куль зрикошетила і влучила в її сина.

У США 24-річній жительці Х'юстона, що в штаті Техас, пред'явили звинувачення після того, як вона випадково вистрілила в живіт своєму п'ятирічному синові.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що жінка тричі вистрілила з малокаліберного пістолета у бік шестимісячного цуценяти Бруно породи боксер, яке втекло з будинку напроти.

Одна з куль зрикошетила і влучила в її сина. За даними правоохоронців, хлопчика госпіталізували з травмами, які не загрожують життю.

"Вона могла б діяти по-іншому. Ви знаєте, вона була там, її чоловік був там, я був там, нічого б не сталося", - поділився господар Бруно. За його словами, собака не постраждав.

Як повідомлялося, в американському штаті Флорида 14-річна дівчинка постраждала після того, як разом із 12-річним товаришем відкрила вогонь у бік помічників шерифа в окрузі Волусія.

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