Купила банани "по акції": у Польщі покарають жінку за помилку на самокасі

Жінку спіймали після того, як вона помилково розрахувалася за покупки на касі самообслуговування.

У польському місті Зомбковіце-Силезьке у Нижній Сілезії одна з клієнток магазину зважила банани, але позначила їх як яблука за акційною ціною. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

Відомо, що 47-річна жінка після шопінгу у супермаркеті пішла на касу самообслуговування. Але там вона не правильно зважила банани і обрала в меню замість них яблука, які були на знижці. Це заощадило їй кілька злотих.

Але махінацію побачила працівниця охорони магазину, яка підійшла до клієнтки після того, як та розрахувалася. Жінка була дуже здивованою і пояснила, що була дуже втомленою, а тому і помилково натиснула значок іншого фрукта.

За скоєне 47-річну жінку притягнуть до кримінальної відповідальності. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Видання зауважує, що передріздвяний період – час підвищеного трафіку в супермаркетах Польщі. Магазини пропонують все більше акцій. Але деякі клієнти, бажаючи заощадити ще кілька злотих, вигадують різні нестандартні ідеї, які часто є незаконними.

Нагадаємо, у Польщі затримали 21-річного громадянина України, який у шахрайський спосіб знімав чужі гроші в банкоматах за кодами BLIK. Зловмисник зумів виманити що найменше 50 тис. злотих ( близько $11 150).

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