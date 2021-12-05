Купили пістолет у Чорну п'ятницю: батькам підлітка, який розстріляв однокласників у США, призначили $1 млн застави

Кожному з них може загрожувати до 15 років ув'язнення.

В американському штаті Мічиган заарештували батьків 15-річного Ітана Крамблі, звинуваченого у вбивстві чотирьох учнів під час стрілянини в середній школі селища Оксфорд.

Про це в суботу, 4 грудня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що подружжя не визнало провини за жодним із чотирьох пунктів звинувачення у ненавмисному вбивстві. Попри це, суд призначив Джеймсу та Дженніфер Крамблі заставу в розмірі мільйона доларів. Кожному з них може загрожувати до 15 років ув'язнення.

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Прокуратура наполягає на тому, що батьки Ітана "могли б зупинити" стрілянину, якби вчасно втрутилися у ситуацію. До того ж, відомо, що за декілька днів до стрілянини, зокрема в Чорну п'ятницю, батько купив підозрюваному вогнепальну зброю.

3 грудня подружжя не з'явилося на судове засідання, після чого пару оголосили в розшук. Правоохоронці пропонували за інформацію про Крамблів до 10 тисяч доларів винагороди.

За словами правоохоронців, батьки Ітана "переховувалися на складі", де їх і затримали, і людині, яка "допомогла парі потрапити до будівлі", також можуть висунути звинувачення. У поліції додали, що напередодні подружжя зняло в банкоматі чотири тисячі доларів.

Нагадаємо, що 15-річний Ітан Крамблі у вівторок, 30 листопада, влаштував стрілянину в середній школі селища Оксфорд, вбивши чотирьох учнів та поранивши ще кількох людей, зокрема вчителя. За даними слідчих, підліток вийшов із вбиральні із пістолетом та відкрив вогонь у коридорі.

За декілька годин до інциденту батьків Ітана викликали до школи. Приводом для цього став знайдений його вчителькою малюнок пістолета зі словами "Думки не припиняються. Допоможіть мені". За словами педагогині, підозрюваний також зобразив кулю, написавши: "Повсюди кров".

"Між пістолетом і кулею була двічі поранена людина, яка стікала кров'ю, - йдеться у матеріалі. - За словами прокурора, (Ітан. Ред.) також написав: "Моє життя марне" та "Світ мертвий".

Тоді Крамблі пояснював, що стрілецький спорт - це хобі для його сім'ї, а малюнки нібито є частиною дизайну відеогри. Його батьки висловлювалися проти того, щоб їхнього сина відсторонили від занять.

Однак вже незабаром Джеймс Крамблі зателефонував на спецлінію "911" і повідомив, що з його будинку зник пістолет, який зберігався в незачиненому ящику в спальні, і що Ітан може стріляти. Дженніфер Крамблі також написала своєму синові: "Ітане, не роби цього", однак це було вже після інциденту.

Ітана Крамблі судять як повнолітнього. Йому висунули звинувачення у двох десятках злочинів, зокрема в замаху на вбивство та тероризмі, що призвів до смерті.

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