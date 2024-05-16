Купив білет за 10 доларів: в США чоловік виграв приголомшливу суму в лотерею

За гроші, які він виграв, хоче купити автомобіль та відремонтувати будинок.

В штаті Массачусетс чоловік придбав лотерейний білет за 10 доларів та виграв чотири мільйони доларів. Свій щасливий білет він придбав в супермаркеті.

Про це пише The Sun.

Як стало відомо, американець Асон Кулстрінг купив в супермаркеті за 10 доларів лотерейний білет, який виявився виграшним. Чоловік виграв чотири мільйони доларів.

Виграш переможець може отримати двома шляхами: обрати одноразовий платіж у розмірі 2,6 мільйона доларів або отримувати виплати в розмірі чотирьох мільйонів кількома щорічними платежами.

Чоловік же обрав можливість взяти відразу 2,6 мільйона та інвестувати їх у придбання нового автомобіля для дружини та в ремонт будинку.

Додамо, що в США джекпот виграли одразу 5662 людей, які вписали в білет комбінацію чисел 6-6-6. Одному з учасників білет приніс виграш у 250 доларів - при чому купив він його за 50 центів, в той час, як білет за один долар приніс 500 доларів.

Нагадаємо, що у США мешканка штату Массачусетс виграла 1 мільйон доларів лише через 10 тижнів після виграшу такої самої суми в іншій лотерейній грі.

Читайте також: