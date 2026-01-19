Купівля будинку наосліп: як несподівана знахідка змінила життя подружжя

Будинок захований у лісі на острові / © скриншот з відео

Купівля будинку наосліп — крок, на який наважиться не кожен, проте для Раяна Найта та Джен Пітерс-Макнайт це стало початком великої пригоди. Пара пішла ва-банк на аукціоні, придбавши занедбану рожеву віллу 70-х років, навіть не переступивши її поріг перед угодою. Те, що починалося як зухвалий експеримент британського подружжя, миттєво підірвало Мережу.

Кадри першої «ревізії» та прибирання захаращених кімнат розлетілися соцмережами, зібравши мільйонні перегляди: глядачів шокував як занедбаний стан будинку, так і відвага нових власників, які вирішили реставрувати все самотужки. Своїм першим роликом пара поділилася в Instagram.

Скляний атріум у центрі будинку

Пара живе на невеликому орендованому фермерському господарстві в селі Бодедерн і давно підшукувала об’єкт під ремонт і перепродаж. Несподівано їм попалося оголошення про будинок неподалік, захований серед лісу, на острові Англсі. Потрапити всередину їм не вдалося, адже ключів не було, а вікна виявилися настільки брудними, що розгледіти щось було майже неможливо.

Попри чутки про сквоттерів і занедбаний стан, місце справило сильне враження на подружжя. Після невдалої першої ставки пара помітила на супутникових знімках скляний атріум у центрі будинку. Саме ця незвичайна деталь стала вирішальним аргументом для другої, більш сміливої заявки, яку прийняли.

Який сюрприз чекав всередині

Коли двері нарешті відчинили, всередині на них чекав сюрприз. Кімнати виявилися завалені «тоннами» речей. Раян і Джен пробиралися через купи одягу з бирками, старі коробки, пластикові стільці та зламані меблі. За словами британки, частина предметів мала абсолютно новий вигляд, немов колишні власники збиралися колись навести порядок, але так і не змогли цього зробити.

Справжнім відкриттям стали розміри будинку. Тільки опинившись усередині, подружжя зрозуміло, що його площа наближається до 3000 квадратних футів. У будівлі є чотири спальні, чотири ванні кімнати, окремий туалет, дві просторі вітальні, велика кухня й атріум. Аркові вікна і планування надають будівлі середземноморський, майже іспанський характер.

Контент, що фінансує мрію

Джен почала публікувати відео про ремонт у день завершення угоди й не очікувала такого відгуку. За шість днів кількість її підписників зросла з кількох сотень до десятків тисяч. Інтерес виявився настільки високим, що пара вирішила розвивати проєкт у соцмережах і частково фінансувати ремонт за рахунок контенту.

Подружжя планує повну заміну електропроводки та сантехніки, ремонт підлог і стін. Вони хочуть переїхати в будинок протягом року і мріють зустріти наступне Різдво у своєму новому житлі.

«Ми купили його майже не вірячи в успіх. Будинок тривалий час ніхто не хотів брати, але ми впевнені, що зможемо повернути йому колишню красу. І обов’язково будемо показувати кожен крок цього шляху», — заявила Джен.

