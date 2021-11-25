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“Купка грабіжників та злодіїв”: у Туреччині вимагають відставки уряду Ердогана

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“Купка грабіжників та злодіїв”: у Туреччині вимагають відставки уряду Ердогана

Фото: Twitter /

Причиною протестів стала різка девальвація турецької валюти — ліра всього за одну ніч втратила 15 відсотків вартості.

У Туреччині відбуваються акції протесту проти фінансової політики влади, людей закликають виходити на вулиці міст через соцмережі. 

Як повідомляє ТАСС, під час антиурядової акції в Стамбулі в середу, 24 листопада, поліція затримала 43 її учасників. 

Демонстранти скандували гасла "У відставку уряду" і "Ми не залишимо нашу країну купці грабіжників і злодіїв".

Протести в Туреччині відбуваються уже кілька днів поспіль на тлі різкого знецінення національної валюти. Нещодавно турецька ліра втратила 15 відсотків вартості всього за одну ніч. У листопаді цього року загальне знецінення досягло 32 відсотків, що зробило турецьку валюту лідером з девальвації в світі. 

Люди виходять на вулиці і протестують проти економічної кризи та високої вартості життя. Напередодні в Стамбулі теж пройшли демонстрації із закликом до уряду подати у відставку. 

Нагадаємо, під вечір вівторка, 23 листопада, в Туреччині стрімко знецінилася до історичного мінімуму національна валюта – долар блискавично здорожчав на 15%, до 13,44 ліри. Це відбувається на тлі складних відносин Туреччини із Заходом, небажання президента Реджепа Тайїпа Ердогана проводити монетарну політику й підвищувати процентну ставку, яка становить 15%.

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