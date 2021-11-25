“Купка грабіжників та злодіїв”: у Туреччині вимагають відставки уряду Ердогана

Причиною протестів стала різка девальвація турецької валюти — ліра всього за одну ніч втратила 15 відсотків вартості.

У Туреччині відбуваються акції протесту проти фінансової політики влади, людей закликають виходити на вулиці міст через соцмережі.

Як повідомляє ТАСС, під час антиурядової акції в Стамбулі в середу, 24 листопада, поліція затримала 43 її учасників.

Демонстранти скандували гасла "У відставку уряду" і "Ми не залишимо нашу країну купці грабіжників і злодіїв".

Erdoğan faşizminin kollukları başta İstanbul olmak üzere bütün illerde halkın #BöyleGitmez haykırışını engellemeye çalıştı. Lakin partimiz baskı ve tecrit uygulamalarına karşı sokaktaydı!



Hayat pahalılığına ve faşizme karşı sokağa, eyleme, mücadeleye! pic.twitter.com/S34hxuZqV8 — (@SYKPgenelmerkez) November 24, 2021

Протести в Туреччині відбуваються уже кілька днів поспіль на тлі різкого знецінення національної валюти. Нещодавно турецька ліра втратила 15 відсотків вартості всього за одну ніч. У листопаді цього року загальне знецінення досягло 32 відсотків, що зробило турецьку валюту лідером з девальвації в світі.

Parti üyemiz Murat Sarıkuş Nurtepe’de onlarca polisin saldırısıyla gözaltına alındı.



Burada görüldüğü gibi polis açıkça üyemize işkence yapmaktadır. #BöyleGitmez diyenlerin sesini gözaltılarla susturamazsınız, biz kazanacağız! pic.twitter.com/mBNweaJkYd — SYKP İstanbul (@sykpistanbul) November 24, 2021

Люди виходять на вулиці і протестують проти економічної кризи та високої вартості життя. Напередодні в Стамбулі теж пройшли демонстрації із закликом до уряду подати у відставку.

Нагадаємо, під вечір вівторка, 23 листопада, в Туреччині стрімко знецінилася до історичного мінімуму національна валюта – долар блискавично здорожчав на 15%, до 13,44 ліри. Це відбувається на тлі складних відносин Туреччини із Заходом, небажання президента Реджепа Тайїпа Ердогана проводити монетарну політику й підвищувати процентну ставку, яка становить 15%.

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