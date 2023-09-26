Купюру номіналом 10 000 доларів, випущену 1934 року, продано на аукціоні: хто її купив і за скільки

1969 року в США припинили випуск усіх банкнот номіналом понад 500 доларів.

У США продали на аукціоні купюру номіналом 10 000 доларів, випущену Федеральною резервною системою 1934 року.

Про це пише Heritage Auctions.

Вона значно перевищила свою вартість, оскільки була продана за 480 000 доларів. Купюру придбав приватний колекціонер.

Купюра номіналом 10 000 доларів / Фото: Heritage Auctions

У компанії заявили, що рідкісна купюра із зображенням міністра фінансів Селмона П. Чейза є одним із найякісніших екземплярів, які досі існують. Виставлена на аукціон банкнота так і не була в обігу, і їй надали рейтинг виняткової якості паперу.

Купюра номіналом 10 000 доларів / Фото: Heritage Auctions

1969 року в США припинили випуск усіх банкнот номіналом понад 500 доларів через низьке використання. Купюри в 10 000 доларів будь-коли використовувалися лише для переказу грошей між банками Федеральної резервної системи.

Нагадаємо, 86-річний мільярдер поділився своїми секретами, як розбагатіти. Білл Каммінгс розповів, що він не завжди був багатим.

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