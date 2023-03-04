Кур'єра спіймали з 800-річною мумією в охолоджувальній сумці: як він це пояснив

Мумію, якій приблизно від 600 до 800 років, виявили в рюкзаку одного кур'єра, який працював в компанії з доставки в регіоні Пуно, поблизу Болівії. Поліція затримала трьох молодих людей, які перевозили її. Інцидент стався, коли ті розпивали алкогольні напої.

Про це пише Ancient Origins.

Кур'єр мав коробку для доставки від компанії. У ній же поліція виявила людські останки, оповиті м'якою шкірою, як у мумій, розміщені у позі ембріона.

Молодик назвав мумію "своєю духовною подругою", адже деякий період жив із нею разом. Самі ж останки начебто належали його батькові і зазвичай перебували в коробці біля телевізора. Як саме мумія опинилася в нього, достеменно невідомо.

Міністерство культури заявило, що останки, класифіковані як історичне надбання, вдалося ідентифікувати. Це — муміфікований дорослий чоловік, ймовірно, зі східного регіону Пуно. Попередньо, йому було 45 років, а зріст становив близько 1,51 м.

За оцінками експертів, останкам було близько 800 років, а походили вони з району Патамбуко. Вважається, що сім'я кур'єра володіла ними близько 30 років.

Поліція конфіскувала мумію і передала її міністерству. Сам кур'єр та його приятелі затримані і перебувають під слідством через зв'язок з ймовірними злочинами проти культурної спадщини країни.

Нагадаємо, у США заарештували 76-річного чоловіка, який тривалий час ховав у своєму будинку труп сестри.

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