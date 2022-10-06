Куратор Кремля на окупованих територіях України та ДТП із віцепрезиденткою США: головні новини ночі 6 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 6 жовтня:
- Куратором тимчасово окупованих територій України уряд РФ призначив Вадима Васильєва. Читати далі –>
- Кортеж віцепрезидентки США Камали Гарріс потрапив у ДТП у центрі Вашингтона. Читати далі –>
- Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт у Основ'янському районі міста Харкова. Читати далі –>
- Під час атаки дронів-камікадзе на півдні України підрозділи ЗСУ ліквідували 6 безпілотників. Читати далі –>
- Статки найбагатших російських бізнесменів, які перебувають під санкціями США та ЄС, скоротилися на $94,64 млрд. Читати далі –>
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