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Куратор Кремля на окупованих територіях України та ДТП із віцепрезиденткою США: головні новини ночі 6 жовтня

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Куратор Кремля на окупованих територіях України та ДТП із віцепрезиденткою США: головні новини ночі 6 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 6 жовтня:

  • Куратором тимчасово окупованих територій України уряд РФ призначив Вадима Васильєва. Читати далі –>
  • Кортеж віцепрезидентки США Камали Гарріс потрапив у ДТП у центрі Вашингтона. Читати далі –>
  • Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт у Основ'янському районі міста Харкова. Читати далі –>
  • Під час атаки дронів-камікадзе на півдні України підрозділи ЗСУ ліквідували 6 безпілотників. Читати далі –>
  • Статки найбагатших російських бізнесменів, які перебувають під санкціями США та ЄС, скоротилися на $94,64 млрд. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
8124
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