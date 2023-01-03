Курили марихуану: головні кандидати у президенти Чехії зробили відверте зізнання

Марихуана в Чехії заборонена для рекреаційного використання, але зберігання для особистого використання було декриміналізоване від 2010 року. Водночас у країні від 1 квітня 2013 року дозволений медичний канабіс.

Лідери гонки на пост президента Чехії ексвійськовий Петер Павел та економістка Дануше Нерудова зізналися, що курили марихуану та навіть були б не проти її легалізації.

Про це головні кандидати на посаду президента сказали під час передвиборчих дебатів, які 3 січня проводив портал Blesk.

Так, Нерудова розповіла, що спробувала марихуану, навчаючись ще у старших класах школи. Водночас Павел зізнався, що курив "траву" нещодавно в колі друзів.

Також читайте Помічник президента Чехії одружився з українкою, яку прийняв в себе вдома як біженку

Павел також розповів про випадок, коли сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння, після чого на три місяці був позбавлений водійських прав. Ще один кандидат у президенти, сенатор Павел Фішер теж поділився історією, як керував авто після вживання алкоголю, але робив це за кордоном, де за таке не карають.

Інші кандидати у президенти Чехії теж розповідали про свої недоліки. Майже всі з них, окрім профспілкового лідера Йозефа Стредули, зізналися, що вживають лайку.

Зауважимо, що експрем'єр Чехії Андрей Бабіш відмовився від участі в дебатах. Він посідає другу сходинку серед лідерів президентської гонки.

За даними агентства Median станом на кінець грудня, серед кандидатів не посаду президента Чехії лідирує Петр Павел (28,7% голосів), Бабіш (28,5%) та Нерудова (25,1%). Решта кандидатів не набирають більше 5%.

Додамо, перший тур президентських виборів у Чехії відбудеться 13-14 січня, другий за потреби – 27-28 січня.

Нагадаємо, у грудні в чеській столиці Празі встановили пам'ятник президентові Росії Володимирові Путіну у вигляді гобліна, який тримає газовий кран.

Читайте також:

Скандал в Німеччині через Україну: міністерку оборони критикують за висловлення