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"Курили": у Пермі вибухнув пороховий завод, де виготовляли боєприпаси

"Курили": у Пермі вибухнув пороховий завод, де виготовляли боєприпаси

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"Курили": у Пермі вибухнув пороховий завод, де виготовляли боєприпаси

Фото: Вікіпедія

Згідно з повідомленнями, у російських соцмережах у Пермі вибухнув пороховий завод.

Йдеться про те, що в одному з цехів спалахнула пожежа, яка склала 20 метрів квадратних. За годину після пожежі знайшли тіла двох загиблих. На місці НС працювали пожежники підприємства. 

Пізніше з'явилася інформація, що на заводі під завалами перебувають ще чотири особи. Також підтвердили повідомлення про двох загиблих. 

Зауважимо, що саме Перський пороховий завод працював у три зміни, щоб виготовити боєприпаси для війни. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

"Топ на ніч! У Пермі закурили на пороховому заводі", - іронічно коментують повідомлення у соціальних мережах. 

Цікаво, що два дні тому в районі порохового заводу вже бачили величезний стовп диму. Тоді на підприємстві сказали, що проводять планові випробування і все під контролем.

Нагадаємо, що раніше у Курській області РФ сталася "бавовна" на електричній підстанції: загорівся трансформатор. 

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Перегляди
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