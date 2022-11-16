"Куріння" в неналежному місці дісталося до Орловської області в РФ: невідомий безпілотник атакував нафтобазу (фото, відео)

У РФ в Орловській області "забавовнило".

У селі Стальний Кінь в Орловській області в РФ сьогодні прилетіло з БпЛА. Він уразив ємність на місцевій нафтобазі.

Про це в своєму телеграмканалі повідомив губернатор Андрій Кличков.

"Сьогодні близько 4 ранку, ймовірно, безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в с. Сталевий Кінь. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", - написа він.

Звідки там взявся БпЛА і кому він належав, невідомо.

Зазначимо, що село Стальний Кінь розташоване в 175 км від українського кордону.

Нагадаємо, що понад тиждень тому у російському Бєлгороді сталася чергова НП. Спалахнула місцева нафтобаза.

Раніше у Шебекіно сталася "бавовна", після якої половина міста залишилася без світла. Місцеві жителі розповідали про "прильоти".

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