"Курочка по зернятку клює": що сказав Путін про інтенсивність бойових дій в Україні

За словами диктатора, війна в Україні - "вимушений і необхідний захід".

Очільник Кремля Володимир Путін, який розпочав війну проти України та вбив уже тисячі людей, цинічно вкотре заявив, що "спецоперація - це вимушений захід". Він також підняв питання щодо її темпів.

Про це йшлося 22 грудня під час пресконференції після засідання Держради в Москві.

"Інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат, курочка по зернятку клює", - зазначив він.

За його словами, "воїни РФ у спеціальній військовій операції домагаються того, що потрібно країні". На жаль, не уточнив, чого саме. Однак додав, що "спеціальна військова операція - вимушений і необхідний захід, тож треба бути вдячними російським воїнам".

Хто саме змусив очільника Кремля зробити такий "вимушений і необхідний" крок, а також, за що потрібно дякувати воякам-росіянам, теж залишилося загадкою.

"Чим швидше закінчиться конфлікт в Україні, тим краще", - підсумував свій спіч про "спецоперацію" диктатор.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін витрачає все більше бюджетних коштів Росії на війну проти України.

Тим часом у Литві зазначили, єдине, що може зупинити очільника Кремля у намірах захопити Україну, - це зброя.

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