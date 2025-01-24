Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 січня. Після вихідних вартість долара зменшиться. Натомість вартість євро і злотого збільшиться.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

1 долар США – 41,92 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,91 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,42 (+5 коп.)

Нагадаємо, банкірка Ганна Золотько повідомила, чи зросте долар у лютому. За її словами, з точки зору валютного попиту лютий є доволі спокійним місяцем. Втім, додаткової невизначеності на ринку додав прихід до влади президента США Дональда Трампа.

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