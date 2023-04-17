"Курськ перехопив естафету Бєлгорода": в районі чути гучні звуки, що схожі на вибухи

Подробиці ситуації встановлюються.
Не встигла відшуміти "бавовна" у Бєлгороді, як стало відомо про інцидент у Курську.
Очевидці у соціальних мережах повідомляють про гучні звуки, що схожі на вибухи, у Глушковському районі.
УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!
"Відбувся вибух у Курській області", - пишуть у соцмережах.
Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає. Подробиці ситуації уточнюються.
У соціальних мережах відразу відреагували на ймовірну «бавовну»: «Курськ перехопив естафету Бєлгорода».
Нагадаємо, що "у Бєлгороді обрали нового Папу": у соцмережах іронічно відреагували на "приліт" в місті.
Нагадаємо, що раніше у російському Курську скасували парад на 9 травня.
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