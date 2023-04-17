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"Курськ перехопив естафету Бєлгорода": в районі чути гучні звуки, що схожі на вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
787
Час на прочитання
1 хв
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"Курськ перехопив естафету Бєлгорода": в районі чути гучні звуки, що схожі на вибухи

Фото: ТСН.ua

Подробиці ситуації встановлюються.

Не встигла відшуміти "бавовна" у Бєлгороді, як стало відомо про інцидент у Курську.

Очевидці у соціальних мережах повідомляють про гучні звуки, що схожі на вибухи, у Глушковському районі.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика! 

"Відбувся вибух у Курській області", - пишуть у соцмережах. 

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає. Подробиці ситуації уточнюються.

У соціальних мережах відразу відреагували на ймовірну «бавовну»: «Курськ перехопив естафету Бєлгорода».

Нагадаємо, що "у Бєлгороді обрали нового Папу": у соцмережах іронічно відреагували на "приліт" в місті. 

Нагадаємо, що раніше у російському Курську скасували парад на 9 травня. 

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Дата публікації
Перегляди
787
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