"Курськ перехопив естафету Бєлгорода": в районі чути гучні звуки, що схожі на вибухи

Не встигла відшуміти "бавовна" у Бєлгороді, як стало відомо про інцидент у Курську.

Очевидці у соціальних мережах повідомляють про гучні звуки, що схожі на вибухи, у Глушковському районі.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!

"Відбувся вибух у Курській області", - пишуть у соцмережах.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає. Подробиці ситуації уточнюються.

У соціальних мережах відразу відреагували на ймовірну «бавовну»: «Курськ перехопив естафету Бєлгорода».

Нагадаємо, що "у Бєлгороді обрали нового Папу": у соцмережах іронічно відреагували на "приліт" в місті.

Нагадаємо, що раніше у російському Курську скасували парад на 9 травня.

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