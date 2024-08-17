Курська операція: експерт назвав регіони РФ, в яких можуть початися такі ж події

Україна межує одразу з п'ятьма областями агресорки Російської Федерації. Там також не виключені подібні події.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Роман Світан під час чату в "Главреді".

"Не тільки в Бєлгородській, а й у Брянській області. Україна межує з п'ятьма областями Росії: Брянською, Курською, Бєлгородською, Воронезькою і Ростовською", - наголосив експерт.

Він також наголосив на тому, що російські Воронезька і Ростовська області мають кордон із Донбасом.

"Ось ті три області РФ, які межують із Сумською, Харківською та Чернігівською областями, можуть чекати на такі самі події, як зараз розгортаються на Курщині, на всі 600 км кордону", - висловився Світан.

За словами експерта, наразі РФ не в змозі зупинити рух української армії в Курській області. Але такий сценарій можливий, якщо Кремль перекине туди боєздатні підрозділи зі східного фронту. Утім, якщо РФ перекине недостатню кількість військ, то ЗСУ можуть розвинути наступ не лише у Курській, а й у Брянській, а також Бєлгородській областях. Тоді з'явиться можливість вдарити в тил російським військам у Вовчанську з боку Бєлгорода.

Нагадаємо, видання Bild пише, що диктатор РФ Володимир Путін шокований проривом і наступом ЗСУ в Курській області. Тому зупинити український наступ Москва наразі не може.

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