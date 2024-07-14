Курську область атакувала навала безпілотників: палала місцева телевежа (фото)

Місцеві публікували в соцмережах і інформацію про пожежу в місті Суджа на підстанції.

Українські військові вдень 14 липня вдарили по Курській області РФ. Там лунали потужні вибухи. Тепер окупанти бідкаються про атаку безпілотників. Один з ударів прийшовся на телевежу.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, в Курській область пролунали вибухи. Регіон атакували безпілотники. Місцеві мешканці в соцмережах пишуть про пожежу на підстанції та телевізійній вежі. Влада РФ офіційно підтвердила загоряння на телевежі. Зокрема, про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов. Проте постраждалих, за його словами, начебто немає.

“У місті Суджа Суджанського району внаслідок атаки дрона спалахнула телевізійна вежа. На місці працює чергова варта пожежної частини. Постраждалих немає”, – написав Смірнов у мережі.

Крім того, місцеві публікували в соцмережах і інформацію про пожежу в місті Суджа на підстанції. Однак влада не коментувала цього інциденту.

Нагадаємо, що в Росії цинічно заявили про неможливість перемовин з Україною.

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