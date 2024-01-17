Курт Волкер висловив впевненість, що Конгрес США затвердить допомогу Україні

Більшість республіканців і демократів в обох палатах Конгресу Сполучених Штатів підтримують надання Україні допомоги у 2024-го. Втім, суперечки тривають щодо інших питань.

Про це заявив колишній представник США по Україні Курт Волкер в статті для Центру аналізу європейської політики (СЕРА).

З його слів, щонайменше 75% членів Конгресу підтримують пакет допомоги. Крім того, більшість республіканців і демократів погоджуються, що допомога Україні відповідає національним інтересам США.

Втім, наголошує Волкер, суперечності виникли щодо того, як впоратися з нелегальною імміграцією через південний кордон США. У грудні адмінмежу перетинали в середньому понад 7000 мігрантів на день, загалом 225 тис. - це є найвищим місячним показником за понад 20 років. І ця цифра - лише ті, хто пройшов перевірку. Це призвело до серйозних криз і в прикордонних штатах США - таких як Техас і Арізона, але й у великих містах по всій країні.

"Ще одним ускладнюючим фактором стала відсутність згоди щодо загального федерального бюджету на 2024 рік, незалежного від додаткового пакету видатків на Україну, Ізраїль, Тайвань і південний кордон США, але набагато більшого за нього", – йдеться в публікації.

Вказано, що початковий набір бюджетних дедлайнів почав би діяти в середині січня та на початку лютого, але тиск тимчасово зменшився після того, як Конгрес погодив загальну "верхню межу" видатків на 2024 рік і переніс терміни на березень. Це дозволить законодавцям зосередитися на питанні південного кордону, що розблокує загальний законопроект про додаткові видатки.

"Три сенатори США - республіканець, демократ і незалежний - ведуть переговори про компромісну угоду щодо видатків і політики на кордоні. Вони стверджують, що досягли значного прогресу, але деякі питання все ще залишаються. Вони мають бути вирішені протягом наступних тижня-двох, але це складна політична боротьба з високими ставками", - йдеться у публікації.

За його словами, після затвердження угоди в Сенаті, в Палаті представників ще будуть торгуватися. Але пакет має бути винесений на голосування в обох палатах і отримати підтримку більшості. Саме це розблокує допомогу Україні та Ізраїлю.

Як повідомлялося, США офіційно призупинили допомогу Україні. Це триватиме до тих пір, поки американський Конгрес схвалить нове фінансування. Вашингтон надав останній пакет військової допомоги, на який вистачило грошей. Йдеться про виділення 250 мільйонів доларів, про що оголосили ще 27 грудня 2023-го.

Раніше президент США Джо Байден після укладення угоди щодо фінансування уряду 2024 року закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

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