Кур’єр доставки жорстоко убив 7-річну дівчинку під різдвяну пісню

Насильство над малолітньою / © Київська обласна прокуратура

У США водія служби доставки, який викрав, сексуально познущався та задушив семирічну Афіну Стренд, у вівторок, 5 травня, засудили до смертної кари.

Про це повідомляє New York Post.

34-річному співробітнику FedEx Таннеру Горнеру, ймовірно, загрожує смерть шляхом смертельної ін’єкції за свій огидний злочин, скоєний у листопаді 2022 року, коли він викрав маленьку Афіну у своєму фургоні доставки, а потім викинув оголене тіло дитини в яр.

Від 7 квітня суд Форт-Ворта заслуховував аргументи прокурорів щодо винесення вироку, викладені після того, як Горнер визнав себе винним безпосередньо перед початком судового розгляду.

Протягом минулого місяця присяжні спостерігали та слухали докази жахів, зняті всередині фургона Горнера, зокрема моторошне зображення Афіни, що стоїть на задньому сидінні його автомобіля, зроблене до того, як він закрив камеру спостереження.

Однак, записуюче обладнання все ще записувало звук понад годину. Присяжні були змушені висидіти це до кінця, що змусило деяких розплакатися, а деяких, хто перебував на галереї для глядачів, покинути будівлю суду.

Убивця наспівував різдвяну пісню

На цьому записі видно, як Афіна запитує водія FedEx: «Ви викрадач?», коли її відвозять, на що Горнер не відповідає. Натомість він закрив камеру та сказав: «Ти справді гарна. Ти знаєш це?»

Потім присяжні почули, як він зупинив машину та сказав дитині зняти сорочку, а коли вона відмовилася та попросила свою маму, було чути, як Горнер штовхнув її в кузов своєї вантажівки.

Коли крики Афіни наповнили залу суду, було чути, як Горнер наказував їй бути тихою, інакше він завдасть їй «гіршого» болю. Але насильство Горнера на цьому не зупинилося, а натомість набуло нового жахливого відтінку, коли по радіо заграла різдвяна пісня «Jingle Bell Rock».

Горнер почав підспівувати різдвяну мелодію, задушивши семирічну дівчинку.

Як виносили вирок

Хоча Горнер зізнався у викраденні та вбивстві Афіни, він весь час заперечував сексуальне насильство над нею. Це спростували експерти в суді, показавши, що його репродуктивна ДНК була знайдена навколо її геніталій.

Це було підтверджено свідченнями інших людей, які раніше зазнали сексуального насильства з боку водія FedEx, а також двох молодих жінок та чоловіка, які поділилися своїми історіями з присяжними.

Єдиним захистом, який Горнер навів у суді, було те, що в нього розлад аутистичного спектру та проблеми з психічним здоров’ям.

Присяжні радилися лише дві з половиною години, перш ніж винести вердикт, розглядаючи варіант ув’язнити Горнера за ґратами довічно без права дострокового звільнення. Але після 19 днів експертних свідчень та жахливих доказів, присяжні Техасу обрали смертну кару.

Залишаючись беземоційним протягом усього судового засідання, Горнер наприкінці заявив судді, що він оскаржуватиме вирок.

